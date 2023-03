Marcos Ginocchio, el flamante ganador de Gran Hermano 2022 estuvo anoche en El Debate por Telefe y se sometió al interrogatorio de los panelistas, como también fue felicitado por sus ex compañeros al consagrarse como triunfador del reality.

Entre el ping pong de preguntas, el ‘’Primo’’ fue consultado por Marisa Brel sobre qué hará realmente con el premio de 19 millones de pesos, a lo que el salteño contestó, emocionado y agradecido por el cariño del público: "Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality’’.

Y continuó, feliz:’’ Es tanto el amor que me llegó que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, aseguró con una sonrisa en el rostro.

Cabe recordar que además del dinero,Marcos ganó una casa prefabricada, un año de cerveza gratis, y por parte de su hermana Valentina, una moto, al ser elegida por votación del público cuando los familiares ingresaron por varios días a Gran Hermano.

Marcos Ginocchio habló de su novia Julieta Illesca: "La extrañaba mucho"

Robertito Funes le preguntó en nombre de millones de argentinos, si tenía novia y si esa novia era Julieta. La cara de Marcos Ginocchio quedó en shock, pero para no exponerlo y cuidar su respuesta, el presentador mandó una pausa antes de que contestara.

"Yo entré a la casa y no estábamos de novios. En casa hablé con mi hermana y le dije que la extrañaba mucho y que quería hablar con ella y ver qué pasaba porque dentro de la casa la extrañaba mucho y la necesitaba mucho y dije que la quería ver cuando salga, mi hermana le contó y vino, pero todavía no tuvimos tiempo para hablar", explicó Marcos.

Marcos Ginocchio y Julieta Illesca

"¿Le vas a pedir que sea tu novia de nuevo?", preguntó el presentador: "Tenemos que ver, no hablamos nada todavía", aclaró el ganador de Gran Hermano.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", había publicado la periodista Marisa Brel.

D.M