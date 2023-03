Gran Hermano está llegando a la recta final y, como una despedida, la producción organizó una serie de mensajes por parte de los hermanitos eliminados para los participantes que quedan dentro de la casa. Durante el debate, Martina reveló que la producción censuró parte de su mensaje para Romina.

Romina, Julieta, Marcos, Nacho y Camila fue quienes pudieron escuchar los mensajes que les dedicaron los ex participantes. Algunos de ellos tuvieron un tinte picante por ciertos problemas que tuvieron dentro de la casa. A pesar de su poca participación, ya que fue la segunda eliminada de la competencia, Martina quería revolucionar a Romina con un comentario sobre su aspecto físico.



"Hola, ¿Se acuerdan de mí? Queda muy poco adentro de la casa, a meterle fuerzas que sus amigos los están esperando afuera. Se habló mucho y se criticó mucho mi personalidad, pero la gente que quedó adentro, habría que analizarlos un poquito", fue el mensaje de Martina que la producción permitió. Pero la participante contó que quiso decirle a Romina que "Estaba más gordita".

"Yo quería decirle a Laura Ubfal que los mensajes eran especialmente para que mueva algo adentro de la casa... Si quieren un mensaje evangélico lo hubiesen puesto al Papa Francisco. Era para que, realmente, se mueva algo... Yo hubiera querido decirle a Romina que estaba gordita porque agarraba la valija y se iba pero no me dejaron, si no lo hubiese hecho", expresó Martina en el debate.

Romina, Nacho, Camila, Julieta y Marcos, los últimos participantes

Algunos panelistas indicaron que el mensaje no fue permitido porque hubiese sido muy "Cruel", mientras que algunos usuarios se sumaron a la teoría de que Romina y Julieta "Son las protegidas de la producción", ya que la ex diputada se excedió con la cantidad de comentarios negativos sobre el aspecto físico de los participantes y jamás se lo escuchó a Gran Hermano frenarla.

