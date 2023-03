El increíble vestido motomami de Sol Pérez para la gala de Gran Hermano

Sol Pérez nos tiene acostumbrados a marcar tendencia con sus looks en cada gala de Gran Hermano y esta vez no fue la excepción. Lo cierto es que en esta oportunidad, la joven inspiró su look en Tini Stoessel y en Rosalía.

La abogada es integrante del equipo de panelistas de El Debate de Gran Hermano y cuenta con mucho apoyo por parte de los usuarios que siguen el reality por sus dichos, ya que no tiene miedo en decir lo que piensa y lo proyecta de manera sincera y directa, lo que suele tener elogios en las redes sociales, especialmente Twitter.

El look de Sol Pérez inspirado en Tini Stoessel y Rosalía

Si hay un motivo de debate cada noche en Twitter, ese es el look de Sol Pérez en las galas de Gran Hermano. Lo cierto es que cada noche, Sol luce una vestimenta diferente, con prendas llamativas y particulares que despiertan halagos y críticas por igual.

Sol Pérez

En la gala del jueves 9 de marzo, la panelista optó por un look inspirado en Tini Stoessel y en Rosalía. La joven optó por un vestido motoquero y fiel al estilo de la española mientras que completó su styling tiñéndose las cejas de rosa tal como hizo Martina Stoessel para el lanzamiento de su último clip, "Cúpido".

Sol Pérez y sus cejas inspiradas en Tini Stoessel

Además, Sol Pérez completó su styling para Gran Hermano con un peinado recogido que consistía en dos trenzas grandes a cada lado, dos rodetes pequeños y dos trencitas al frente del rostro.

