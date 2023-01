Gran Hermano: Maxi y Conejo quieren a Ariel de aliado

Desde el principio la relación de Maxi con Alfa no fue muy buena y tenían bastante roces, distinto fue con el otro cordobés que al principio se llevaban bien o por lo menos mantenían el respeto, pero en el último tiempo han estado teniendo muchos roces.

El problema surge porque Alexis tiene un humor particular, al igual que Alfa, pero lo que le molesta al cordobés es que Walter hace bromas a todos y cuando se la hacen a él no se aguanta. Ariel desde el minuto uno no le cayo bien a Alfa y por lo que se pudo ver es mutuo, los cordobeses se encerraron en la habitación con el nuevo participante y hablaron sobre Alfa.

Maxi arrancó la conversación haciendo énfasis en las actitudes injustas que tiene Alfa, "No registra nada y le chupa un huevo; hace chistes de mal gusto, cuando le hacen a él es gravísimo, cuando se lo hacen a otro, no es nada”, dijo el cordobés.

Alexis por su parte recordó el episodio de Coti y el desodorante, “Han pasado cosas grosas, expulsan a alguien porque habló del afuera y dejás a una persona que generó acoso”, dijo. Lo cierto es que con Juliana afuera y Thiago más cerca de Daniela, los cordobeses y Coti deben de buscar aliados.