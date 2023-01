Gran Hermano: Romina habló sobre su situación económica y cómo no podían pagar el colegio de sus hijas

El ingreso de Romina a la casa de Gran Hermano fue uno de los más polémicos por su pasado político y su supuesta estabilidad económica. Sin embargo, en confianza con La Tora, Romina dio detalles de su economía actual y apuntó contra su ex pareja.

Desde el principio del certamen, la ex diputada siempre aseguró haber ingresado al reality porque necesita el dinero y porque quiere darle una vida mejor a sus tres hijas. Pero una parte del publico nunca terminó de creerle y piensan que es todo una estrategia para dar lástima. Romina y La Tora estaban conversando cuando la primera se sinceró. "No es de orgullosa, pero me encantaría poder darle todo yo a las nenas y ni depender todos los meses de él (su ex). Es un sufrimiento", explicó Romina.

La Tora se limitó a escuchar y hacer muy pocas preguntas cuando la ex diputada confesó que hubo un tiempo donde no podían pagar la obra social ni el colegio de sus hijas. "Fue uno de los motivos de separación, el tema guita. No llegábamos a pagar las cuentas, irnos de vacaciones, tener un laburo bien..", continuó contando Romina sobre cómo su ex pareja había perdido todo lo que había invertido.

A su vez, contó que para salir de la situación tuvieron que vender un terreno donde tenían pensado construir su casa, un deseo que jamás ocurrió. La economía de Romina fue un tema de debate muy frecuente entre los panelistas de Gran Hermano y los televidentes. Incluso, Martina y Coti, dos de las eliminadas, aseguraron que la ex diputada era millonaria "y la jugaba de pobre".

Romina con una foto de sus tres hijas

"Al final es la reina de las mentiras porque nos enteramos que es millonaria y ella dice que hace este esfuerzo por la hijas", expresó Coti durante una noche en el estudio. Por su parte, Martina señaló que "Es la que mejor está jugando. La juega de pobre y tiene más guita que todos nosotros". Ante las acusaciones, la familia de Romina salió a desmentir la situación y realizar un descargo sobre las suposiciones.

El polémico comentario de Karina Iavícoli sobre Thiago de Gran Hermano

El debate sobre los comportamientos de Thiago y Daniela teniendo relaciones sexuales frente a sus compañeros continúa y dos panelistas de Intrusos no les tuvieron piedad. Iavícoli comenzó hablando de Thiago y expresó su deseo de que éste abandonara la casa. "Al principio me caía bien, me había conmovido su historia pero ahora lo siento como que es un bueno para nada, se va acomodando y es más vivo de lo que parece", expresó la panelista.

