Bautista Mascia es uno de los dos participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano el 12 de diciembre de 2023, luego de que todos los seleccionados ya estaban instalados. Es el segundo participante de Uruguay y se hizo viral en las redes sociales por su paso en una reconocida banda de música diez años atrás.

Quién es Bautista Mascia de Gran Hermano y en qué famosa banda de música estuvo

Como parte de la intriga que la producción busca agregarle al programa, dos nuevos participantes ingresaron en la noche de ayer para sorprender a los demás jugadores que ingresaron el 11 de diciembre. Uno de ellos fue Bautista, quien nació en Montevideo, Uruguay, y encontró a su compatriota Rosina dentro de la casa.

En su presentación señaló que es una persona muy inquieta que pasó por muchas actividades. Desde la música hasta un reconocido evento deportivo en otro continente. "Yo no me considero ´tincho´ para nada, entiendo que tengo cositas. Me considero un ´tincho´ evolucionado... Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería e hice atletismo mucho tiempo", comenzó explicando en su presentación.

Bautista Mascia de Gran Hermano

Tras decir que estaba en la industria de la música generó mucho revuelo en las redes sociales cuando se descubrió que estuvo en la banda "Toco para vos" de cumbia pop creada en el año 2013 como competencia de "Marama y Rombai", quienes alcanzaron un gran éxito con el género de cumbia cheta.

Bautista Mascia se dedicaba a la música con una reconocida banda

Por lo que su rostro ya era conocido en las redes sociales. Asimismo, "Lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África... No soy problemático... me sale mal falsear las cosas" continuó en su presentación. El objetivo de Bautista Mascia dentro de la casa no solo es divertirse, sino que su mamá se sienta orgulloso de él cuando mire Gran Hermano.