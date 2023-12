Lisandro "Licha" Navarro: el increíble antes y después previo a su entrada a Gran Hermano

En el universo de "Gran Hermano" uno de los participantes más señalado en las redes sociales es Lisandro "Licha" Navarro. Oriundo de Lomas de Zamora, este jugador ha sido objeto del revuelo de los usuarios e incluso de un escrache, donde se lo acusó de estar involucrado en actividades fraudulentas.

Licha, un fanático declarado de Taylor Swift, se presenta como un joven que asistió al Colegio Balmoral y estudió marketing en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Su perfil de LinkedIn revela una carrera que incluye roles como ejecutivo de cuentas en Banco Galicia y asesor comercial en empresas como Wenance, Simplestate y Big Capital.

En su presentación en "Gran Hermano", Licha Navarro compartió que es desordenado y que sus pasiones incluyen el fútbol y el gimnasio. Ingresó a la casa soltero y se describe a sí mismo como "calentón" pero simpático.

Así era Lisandro “Licha” Navarro antes de entrar a “Gran Hermano”

Previo a su salto a la fama al ingresar a la casa más famosa del país, “Licha” llevaba una vida de lo más normal. Aunque impactó con su imagen musculosa y su cabello largo, el participante no siempre tuvo el mismo look.

En uno de sus viajes al Sur con cabello corto y sin barba.

Un look más canchero y de verano

De hecho, su aro en la nariz es bastante reciente, ya que en 2022 no lo tenía. De hecho, su look ha mutado a lo largo del tiempo: desde un cabello rapado, hasta un look más canchero con un mechón sobre su rostro, Navarro siempre destacó.

Sin su melena y con poca barba.

Melena larga y de color rubio

De joven, con la camiseta de su club.

En sus imágenes en Facebook se pudo ver parte de su pasado, destacando su paso por equipos deportivos y viajes a la playa.

