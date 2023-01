Luego de haber sido el último eliminado de la casa, Thiago se enfrentó a los panelistas de Gran Hermano y Santiago del Moro le preguntó sobre sus sentimientos hacia Nacho a partir del ship "Nachiago".

A pesar de que Thiago no tenía tanto apoyo del afuera, el publico disfrutaba ver los momentos juntos entre el último eliminado y Nacho. Durante el debate de todos los lunes con el reciente jugador que abandonó la competencia, Thiago se enteró de este amor platónico que creó el publico y blanqueó sus sentimientos por Castañares.

El beso de Nacho y Thiago en Año Nuevo

"Con él tomamos una re afinidad porque somo los más chicos de la casa y me identificaba mucho con él por mis amigos", explicó Thiago luego de ver los videos de Nacho llorando tras su salida. "¿Pero no había nada más? Porque desde el afuera la gente pensó que había cierta atracción", lo acorraló sin filtro Santiago del Moro. Inmediatamente, el joven de González Catán volvió a reiterar que "¡No! Me caía súper bien, como un amigo que conozco de todas la vida y nada más que eso".

En más de una ocasión, los hermanitos se mostraron muy cerca y cariñosos y así fue como nació el apodo de su relación: "Nachiago". Sin embargo, jamás llegó a suceder nada más que el beso de Año Nuevo. Incluso, Daniela, luego de volver a entrar en el repechaje y con la información del afuera, le hizo una escena de celos a Thiago por el romance que jamás terminaba de florecer.

Thiago y Nacho desfilando juntos

Durante el debate, a Thiago le preguntaron si estaba enamorado de Daniela y el hermanito respondió que "¡Sí! Me re gusta. Banda". Sin embargo, el publico aun tiene esperanzas de que suceda algo entre los hermanitos una vez que Nacho también quede eliminado. Ambos eran, definitivamente, muy unidos y la partida de Thiago dejó un gran vacío dentro de la casa de Gran Hermano, donde la mayoría de los participantes no pudieron ahorrarse las lágrimas.

Por qué apodaron "Popoggio" a Julieta de Gran Hermano

Horas antes de la última gala de eliminación, todas las mujeres de la casa se encontraban en la cocina cuando La Tora descubrió que uno de los almohadones de las sillas estaba manchado con caca. Horrorizadas por el hallazgo, las hermanitas se mostraron disgustadas, excepto por Julieta quien se acercó tímidamente y expresó: "Para mí es barro. Sacalo con la manguera de última". La calma reacción de la modelo levantó las sospechas del público, ya que suele ser muy expresiva cuando algo no le gusta, y la apodaron "Popoggio".

