Julieta Poggio es una de las jugadoras más polémicas de la competencia y desde un comienzo se la relacionó con Marcos Ginocchio y el público ruega para que se forme un romance entre ambos, lo que causó molestias en su novio. Anoche, se filtraron chats de Lucca Bardelli siéndole infiel con una mujer que estuvo involucrada con Mauro Icardi.

En la fotografía del chat se puede observar que Lucca le respondió una historia de Instagram a la mujer y le expresó que "Me volvés loco". Inmediatamente, la joven se enojó y le respondió que debe tener códigos con Julieta Poggio y valorarla. "No es que no tenga códigos, veo lo caliente que está con Marcos. Vos me re gustas", fue la respuesta de Bardelli.

El chat de Lucca Bardelli con otra mujer mientras Julieta está en Gran Hermano

"Este chamuyero después sube que la ´Ama´ para colgarse de su fama y desde que Ju entró a Gran Hermano que la engaña", comenzó escribiendo la mujer involucrada con una captura del chat. "Soy fan de Juli, me parece buena chica. No sabe la porquería que tiene de novio, ojalá se entere de que la engaña así le da bola a Marcos", finalizó.

A pesar de que la influencer le aclaró que no le hable más mientras está de novio, el novio de Julieta reiteró que "Todo el país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea". Sin embargo, hay quienes no creen que los chats sean cierto, luego de que la mujer pusieron su cuenta de Instagram en privado y haya estado en polémica con Mauro Icardi.

Julieta Poggio y su novio

Julieta Poggio siempre recuerda a su novio en las galas y le manda saludos. Pero, en dos ocasiones, la participante se entristeció profundamente y expresó que tenía un mal presentimiento en cuanto a él. Inmediatamente, los televidentes aseguraron que "Ojo de loca no se equivoca", ya que hay usuarios que intentan exponer a Lucca por otras supuestas infidelidades.

Mauro Icardi desmintió rotundamente la nueva conquista que salió a la luz

"Lo aclaro para que no queden dudas. ¿Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa. TODO FALSO", sentenció el exmarido de Wanda Nara, evidentemente molesto y con un cierto toque de ironía.

Mauro Icardi desmintió el chat de otra infidelidad

Como si eso fuera poco, agregó desmereciendo a la protagonista del romance: "Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace 'famoso'". De esa forma dejó entreveer que la joven solo busca fama con esta situación.

OL.