Gran Hermano: Sol Pérez interrumpió en vivo y aclaró por qué se burló de Marcos

La noche de ayer se vivió una gala emocionante en Gran Hermano. Los participantes recibieron un saludo de Navidad muy especial de su familia. Marcos, oriundo de Salta y de una familia muy católica, fue sorprendido por sus familiares, quienes lo bendijeron en el nombre del Señor y la Virgen María. No obstante, las miradas se centraron en un gesto de Sol Pérez que generó un gran repudio en las redes sociales.

“Queremos desearte una feliz Navidad. Que el Señor y la Virgen te bendigan y te protejan siempre”, expresó el padre de Marcos, ante la mirada conmovedora de su hija. Al finalizar el tape, Sol Pérez le pidió a Santiago del Moro la oportunidad de intervenir y fue en ese momento en el que realizó su descargo.

Sol Pérez.

“Para toda la gente que está del otro lado. Nos estábamos riendo porque es una noche cargada. Estaban discutiendo Laura y Ceferino, y yo me reía de eso”, aclaró Sol Pérez. Seguidamente aseguró: “Jamás me reiría de la religión de nadie. Soy súper creyente. Creo en Dios, en la Virgen, en Jesús. Tengo tatuada la palabra 'amén'. No me da vergüenza decirlo".

Tras las palabras de Sol, Ceferino Reato quiso destacar el saludo del padre de Marcos. “Destaco el saludo del padre de Marcos. Creo que Marcos llama la atención acá porque estamos acostumbrado a la gente que haba mucho. A veces no hay que hablar tanto”. Al escuchar esto, Santiago Del Moro dijo en tono de broma: “Este panel necesitaría un Marcos”.

Marcos recibió un conmovedor saludo de Navidad.

“Hay personas que te hacen hablar, aunque no quieras. Marcos no aguantaría mucho acá porque tendría que hablar”, añadió el periodista. “¿Por qué destacás el saludo del padre?”, preguntó Laura Ubfal, obteniendo como respuesta de Ceferino que le gusta que se acuerden de la Virgen ya que la Navidad tiene que ver con el catolicismo. “Pará que Sol Pérez empezó a llorar de vuelta. Hoy de risa”, cerró Santiago de forma picante.