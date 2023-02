Gran Hermano: Thiago dio su opinión sobre Alfa

Alfa es el personaje más polémico dentro de la casa y por eso se ganó el odio de algunos participantes. Está en placa con Romina y La Tora, pero al parecer todo indicaría que podría irse el domingo.

PLACA DE NOMINADOS PARA EL DOMINGO.

"El verdadero Alfa es el que tiene a la gente contra las cuerdas las 24 horas del día, el que no te deja respirar ni cinco minutos porque está metido en el medio. Ese es el verdadero Alfa, no el del cumpleaños. El del cumpleaños estuvo cinco minutos sonriendo, pero el tipo es insoportable dentro de la casa", dijo Diego Leonardi, en el programa de los ex gran hermano que conduce Robertito Funes.

"Yo conmigo súper bien, yo no tengo nada para decir de él. Sí me agarré con él, pero después nos pedimos disculpas y quedó todo bien", explicó Thiago, quien también se encontraba en el programa.

"El verdadero Alfa es todo. Es el bonachón, el sincero, el sentimental y el otro porque él es muy visceral, él vive a través de las emociones. Él te busca y después se amiga con vos", dijo Agustín. "Hay muchos jugadores como Romina que al principio se reía con la forma en la que era Alfa con ustedes y ahora lo está padeciendo", acotó Cristian U.

"Sí, hoy está llorando. Ellas lo crearon, ellas fueron condescendientes y Thiago también incluido. Toda la banda del principio que se reía y le festejaban todo y no lo frenaban por nada. Se reían de mí, de mi físico. Yo no lo veía, pero lo ví afuera", dijo Ariel, el último eliminado de la casa y él que estaba en constante enfrentamiento con Alfa.

EF.