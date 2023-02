Romina y Alfa eran los dos participantes que mejor se llevaban en la casa, su relación de amistad se veía como un matrimonio para él afuera. Pero no todo es color de rosas y la amistad entre los hermanitos parece que llegó a su fin. Hace una semana, tuvieron una charla en donde Walter le dijo algo a la exdiputada y esa no se la dejó pasar.

"Con lo que vos te estás haciendo contra e con el tema de tus hijas. Como de víctima porque extrañas a las chicas… Se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, expresó Alfa. Romina no muy contenta con lo que acababa de escuchar se la retrucó y fue esté el comienzo de sus eternas discusiones.

“Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, dijo Romina mientras le aseguraba que nunca más le iba a dirigir la palabra por haberse metido con sus hijas.

Muchas veces Walter intentó remediar las cosas y acercarse, pero la exdiputada solamente le dijo que para tener una buena convivencia no podían volver a tener la misma relación que antes. Alfa no contentó con que Romina lo enfrente, empezó a hablar por detrás con Camila, quien es la única que todavía sigue a su lado.

Gran Hermano: No hay vuelta atrás en la relación de Romina y Alfa

Romina y Alfa están nominados junto a La Tora, los televidentes esperan un mano a mano de la exdiputada y Walter. A raíz de esto, la de Moreno habló con los otros participantes y se mostró harta con la situación de vivir en la misma casa con su compañero: "Ay que no venga para acá, chicos. Te juro por Dios, no lo puedo ni ver. Me siento mal. No soporto más todas las cosas que dice, cómo habla de la gente. No quiero verlo en mi vida a este hombre... Una persona así tan mala. Que esto pase rápido y sea el domingo. Prefiero irme, pero yo convivir con él, no quiero convivir más".

EF