Uno de los amigos más íntimos de Marcos Ginocchio habló con Robertito Funes sobre la posibilidad de que suceda un romance con Julieta Poggio y cómo ve la relación entre el primo y Camila.

En conversación en A la Barbarossa, Juan Martín, se enfrentó a las picantes preguntas de Robertito sobre el noviazgo que todos los televidentes quieren ver en la pantalla de Gran Hermano: Julieta y Marcos. "No sé si le gusta o no. Julieta está de novia, y él sabe que tiene novio", expresó el amigo del primo insinuando que el salteño jamás interferiría en una relación.

Insatisfechos con la preguntas, desde el estudio reiteraron la pregunta, pero la dirigieron hacia Camila Lattanzio y le sumaron la posible vergüenza de Marcos al saber que su familia mira el programa y tienen "Valores tradicionales de Salta", según Funes.

"Yo creo que a Camila la ve como a una amiga, como una jugadora más. No creo que esté buscando una relación dentro de la casa", expresó el amigo del primo y derrumbó cualquier hipótesis de un romance protagonizado por Marcos.

Juan Martín habló sobre la decisión de su amigo por entrar en Gran Hermano y aseguró que para él no tuvo que ver con un objetivo económico. "Fue por un tema de una experiencia, una oportunidad que se le abrió. Yo hablé con él unas semanas antes de que entre y estaba dudando, pero hablamos que es una buena oportunidad", explicó el amigo del salteño.

Julieta Poggio es una de las jugadoras más polémicas de la competencia y desde un comienzo se la relacionó con Marcos Ginocchio y el público ruega para que se forme un romance entre ambos, lo que causó molestias en su novio. Anoche, se filtraron chats de Lucca Bardelli siéndole infiel con una mujer que estuvo involucrada con Mauro Icardi.

En la fotografía del chat se puede observar que Lucca le respondió una historia de Instagram a la mujer y le expresó que "Me volvés loco". Inmediatamente, la joven se enojó y le respondió que debe tener códigos con Julieta Poggio y valorarla. "No es que no tenga códigos, veo lo caliente que está con Marcos. Vos me re gustas", fue la respuesta de Bardelli.

