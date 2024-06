Gran Hermano se encuentra en las últimas semanas del reality y los participantes están muy susceptibles, por lo que cualquier cosa los enoja y se arma alguna discusión o pelea. Ahora, Virginia Demo estaba charlando con Florencia Regidor y rompió en llanto por la pelea que tuvo con Furia Scaglione en varias oportunidades.

Juliana tuvo varias peleas con la platense, pero en estos días se la agarró con Florencia después de que supuestamente escuchara que la participante pidió que voten a Bautista Mascia en esta placa. Aunque pareciera que todo esto es una estrategia de la doble de riesgo, resulta que tuvieron fuertes discusiones con la que ahora sale con Nicolás Grosman.

Virginia Demo en una charla con Florencia Regidor rompió en llanto y le dijo: "Me pongo en el lugar de tu vieja y me pongo mal, yo soy tu vieja y me muer..., es horrible... Yo llego a ver que a mi hija le dicen barbaridades y la hacen pasar para el orto al pedo, me muer..., no sé como lo aguantaría". La participante le aseguró a la platense que no se ponga mal porque ella está bien.

