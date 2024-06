El rumor del romance entre Coty Romero y Nacho Castañares viene desde mediados de febrero del año pasado. Cuando se filtró un video donde se los veía juntos en un boliche, en la barra del lugar, a los besos.

En ese momento Nacho y Coty no tardaron ni un segundo en salir a aclarar que no fue así, que no se estaban besando y dieron argumentos insólitos. Se excusaron diciendo que se estaban pasando un chicle, que lo que se veía en la grabación no era un beso sino que otra cosa y algunas excusas más que no convencieron a nadie.

Semanas después de ese hecho, Coty Romero, terminó admitiendo que estuvo a los besos con Nacho Castañares. Ahora es Laura Ubfal la que confirma este romance. La periodista asegura que los ex hermanitos salen y ya no se preocupan por esconderse o disimular su relación.

En su columna en el programa Hora Pico, Laura Ufbal aseguró "Ayer conté en primicia que Nacho y Coti están juntos". Además agregó información "Se los había visto en un boliche a los besos, habrá que ver qué pasa con este vínculo a futuro".

El malestar de ex compañeras de Gran Hermano por la relación entre Coty Romero y Nacho Castañares

Laura Ufbal contó también que hay ex compañeras de Nacho y Coty que no estarían muy contentas con este romance. "Hay bronca en Juli Poggio y La Tora". Recordemos que Nacho tuvo un romance luego de salir de la casa de Gran Hermano con La Tora.

Nacho Castañares y La Tora de Gran Hermano

Por el lado de Juli Poggio la pica es con Coty, que luego de la traición que sintió Juli por parte de Coty dentro de la casa, rompió su vinculo de amistad. Por otra parte, Coty hace unos meses contó en un programa de stream que se habría besado con Marcos Ginocchio en una fiesta.

Juli Poggio junto a Marcos Ginocchio

Esto tampoco fue del agrado de Juli Poggio, ya que hace poco confirmó que tuvo una relación amorosa fugaz con el ganador de Gran Hermano. Eso también la enfureció a ella, nada ayuda a que ellas puedan llevarse bien en algún momento. Juli ha llegado a decir que elegiría no volver a trabajar con Coty Romero.

Coty Romero y Juli Poggio juntas

La Tora y Nacho comparten el programa de stream que se emite por Telefé, Fuera de Joda, y muestran una relación de ex pareja que tienen buena onda. Pero cada tanto hay una pica entre ellos y sacan los trapos al sol.

Veremos si finalmente Nacho Castañares y Coty Romero confirman su romance.

C.S.