Los grandes amores de Yuyito González: un recorrido por las relaciones que marcaron su vida

La vida privada de Yuyito González volvió ser centro de atención a partir de su relación con Javier Milei, vínculo que parecería estar en crisis luego de que la exvedette lo eliminara de su Instagram. Lo cierto es que Yuyito había tenido anteriormente su momento de esplendor en los años 80´ y 90´, época en el que sin dudas era un ícono de la belleza.

La actriz y modelo actualmente está al frente de “Empezar el día”, programa de Ciudad Magazine, lugar donde se dio el primer encuentro con el Presidente, donde habría nacido el amor. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Yuyito vive romances con importantes figuras.

Yuyito González y su acercamiento a Carlos Menem

A fines de los 80´ se rumoreó mucho sobre la posibilidad de que Yuyito González haya tenido un vínculo encubierto con el expresidente Carlos Menem, quien por entonces era Gobernador de La Rioja. Esta versión surgió a partir de una foto publicada en medios de comunicación. La imagen mostraba a la exvedette sentada sobre el funcionario.

Tiempo después, Yuyito aclaró que se trataba de un simple “paso de comedia” y negó algún tipo de vínculo amoroso con Menem. "No, no fui amante de Menem ni de nadie. No fui una mujer de amantes. No he tenido amantes. No, no….", mencionó en una entrevista con Clarín.

Qué parejas tuvo Yuyito González

Yuyito González fue pareja del actor Adrián “Facha” Martel y luego conoció a Guillermo Cóppola, padre de su primera hija, Bárbara. Ambos tuvieron un romance de cuatro años y se separaron unos meses después de que nazca su niña.

Esta relación fue una de las relaciones más importante para Yuyito, ya que lo conoció a Guillermo cuando ella era una vedette consagrada y él aún empleado bancario, que estaba comenzando a representar algunos jugadores de Boca Juniors, en el año de 1983. Un año posterior, se comprometieron y se fueron a Europa de luna de miel.

La actriz explicó que su ruptura se dio justo cuando Coppola comenzó a representar a Diego Armando Maradona. “Me separé cuando vi que eso tambaleaba y empezaba a desarmarse el idilio. Fue justo cuando apareció Maradona en nuestra vida. Entonces tomé esa decisión, de no estar más en esta relación aun amándolo", reveló en diálogo con La Nación.

Previo a Javier Milei, la última pareja de Yuyito González había sido su entrenador personal, César Di Aloy. Con él estuvo en pareja hasta el 2000, relación en la que tuvo a los mellizos Stefano y Brenda Di Aloy.