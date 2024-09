Susana Giménez tuvo a un invitado muy especial, en el segundo día de su programa. Javier Milei le abrió las puertas de la Casa Rosada, y dio una exclusiva entrevista. Durante la misma, habló de economía, su infancia y su vida personal. El presidente reveló cómo comenzó su relación con Yuyito González y cuándo se enamoró de ella.

La historia de amor entre Javier Milei y Yuyito González

Javier Milei se volvió muy comentado en redes sociales, durante los últimos días, luego del estreno de "Fanático". La canción de Lali Espósito parecería ser una lista de críticas de la cantante contra el mandatario. Sin embargo, y lejos de responder a la polémica, el presidente se decidió por contar la relación que vive junto a Yuyito González, en la exlusiva entrevista que le brindó a Susana Giménez. Milei reveló que fue su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina, la que invitó a Amalia al Luna Park. "Ahí es donde ocurrió verdaderamente el flechazo", se sinceró. Esto sorprendió a Susana Giménez, quien había creído que todo había comenzado en su primera entrevista.

"Yo fui a hacer una nota en el programa de ella. La verdad es que estaba ya muy cerca de las elecciones. Además, en ese momento estaba en pareja y dentro de mis defectos que tengo es que soy profundamente monógamo", aclaró. A lo que Susana le respondió: "Ay, me parece que tiene unos defectos maravillosos, los hombres no son fieles". "Es porque no saben hacer la cuenta. Tiene que hacer costos y beneficios de hacer esas cosas", lanzó el presidente.

Esto provocó risas en la Casa Rosada, y la diva no pudo callarse. "Es divino que en el amor también haga costos y beneficios. No se le sacan los números de la cabeza nunca, Presi. Increíble", bromeó la conductora. Sin embargo, Javier Milei continuó contando la historia. La primera cita reveló que fue ese Luna Park. "Yo pude interactuar con ella, y ahí dije, 'guau'. Y aparte, ya hacía cerca de tres meses que yo había terminado mi anterior relación", agregó.

De esta manera, expresó: "Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia. Ella fue a un reportaje una vez al programa Real cuando volvió de México. La vi y quedé impactadísimo. Dije ‘qué hermosa mujer’. Y la realidad es que eso era injusto para con ella porque tenía una idealización de ella. Lo más maravilloso es que cuando he tenido la posibilidad de conocerla, es mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Entonces, es una relación verdaderamente hermosa".

Javier Milei y Yuyito González están en una amorosa relación. Por su parte, la periodista mostró que ya está mudando sus cosas a la Quinta de Olivos para poder pasar más tiempo con su pareja. El mandatario reveló cómo se conocieron y dejó en claro lo enamorado que está de su nueva pareja.

A.E