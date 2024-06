María Fernanda Callejón se casó a sus 15 años con un hombre mucho mayor que ella y abandonó su Córdoba natal para pasar a vivir a Buenos Aires, al cumplir 18 años se separó. Cuando empezaba a ganarse su lugar en el mundo del espectáculo conoció a Guillermo Coppola, cuando este era manager de Diego Maradona; estuvieron juntos siete años pero en el medio el deicidio ponerse de novio con otra mujer y tiempo después dejo a María Fernanda Callejón.

Luego llegó su nuevo matrimonio con Ricky Diotto, ellos se conocieron en 2011. Fue un flechazo según detalló María Fernanda Callejón, luego de 3 años y un par de meses juntos decidieron casarse y tiempo después tuvieron a Giovanna Diotto quien nació en 2015. Pero después de todo y en medio de su felicidad empezaron a surgir rumores de que el la engañaba y esto generó cierto desgaste en la pareja; por lo que finalmente hace 10 meses María Fernanda Callejón se separó de Ricky Diotto.

Ricky y Giovanna Diotto y María Fernanda Callejón

Yanina Latorre contra María Fernanda Callejón

Por todo esto,María Fernanda Callejón fue invitada por varios programas de televisión. Por su puesto que su palabra es una de las más buscadas en este momento. Y, el lunes, debería haber ido a una entrevista en LAM, pero esto no sucedió. Cuando la actriz estaba esperando para entrar a la gala de CARAS se acercaron para hacerle una nota desde el programa que conduce Ángel de Brito y ella dijo: “No, por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos” dando una explicación de porqué no habría ido al programa.

Luego, Yanina Latorre desde el canal radial donde trabaja a la mañana respondió: “67 mil pesos no está mal y más para lo que servís vos, Callejón”. Considerando que la actriz ya había ido a LAM hace un tiempo “Te sentaste a calentar la silla, nos mentiste en todo, estabas separándote y no lo contaste pudiendo haberlo usado y sacarle jugo a eso”, prosiguió Yanina Latorre.

En esa entrevista que le habían realizado a María Fernanda Callejón se le habían preguntado por muchas cosas que la actriz había vivido y está prefirió no responder o ser esquiva con lo que respondía. “Te preguntamos por Coppola no contás, en todo el vínculo que Coppola estuvo con Callejón siempre estuvo casado con alguien. No sé para qué querés cobrar, no traes data, no traes información, detalló furiosa Yanina Latorre.

