Griselda Siciliani habló de los sentimientos que alguna vez tuvo por Adrián Suar, el padre de su hija Margarita. La actriz de 42 años fue consultada al respecto en una entrevista por Mitre Live.

"En realidad, no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima", dijo la figura luego de que el periodista le preguntara si el actor fue su gran amor.

Luego, la celebridad argentina agregó: "Todos se transforman y en un punto es muy íntimo. Y en otro punto es algo que no sé si es algo que yo me pregunto. No sabría contestar".

"Nos llevamos genial. Eso está bueno porque somos una familia", finalizó la hermana de Leticia Siciliani. Cabe recordar que Griselda y el empresario de 52 años se separaron en el 2016, luego de vivir una relación de ocho años.

Griselda Siciliani reveló la verdad sobre el affaire con el Pocho Lavezzi

Griselda Siciliani y el supuesto affaire con el Pocho Lavezzi es uno de los rumores bomba que siempre fue un secreto a voces, aunque, sin embargo, ninguno de los protagonistas admitió la verdad sobre esta relación, hasta ahora.

En una nota con LAM, desde México, donde se encuentra grabando, Siciliani fue consultada por las versiones. Todo comenzó cuando, recordando el paso de la morocha por el Bailando, Ángel de Brito recordó la pregunta indiscreta que le hizo en el ciclo.

"Marcelo me dijo 'qué hijo de pu, cómo vas a preguntar eso'", recordó De Brito, pero Griselda minimizó la situación y agregó: "Tampoco Ángel fue una locura".

"¿Pero fue verdad o fue mentira?", interrumpió Andrea Taboada. Entre risas y con el humor que la caracteriza, Siciliani salió del paso: "Taboada, escuchame. ¿Sabés? Te di la nota". De Brito se sumó al comentario de la entrevistada y acotó: "Te dio la nota Taboada y vos la estás acuchillando en vivo. Típico de las angelitas".

Pero el picante llegó cuando Griselda cerró el tema asegurando: "Hay una canción de Sabina que dice 'lo niego todo, incluso la verdad'".