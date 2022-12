Guido Kaczka recordó su primera cita

Guido Kaczka contó en el programa “Los 8 escalones de los dos millones” que conduce por ElTrece una anécdota, que hasta el momento no había trascendido sobre el inicio de la relación con Soledad Rodríguez, su pareja.

Guido Kaczka conduce "Los 8 escalones d elos dos millones"

En la edición del lunes, una competidora que tenía muchos tatuajes se rascó uno de ellos. Guido describió de qué trataba el tatuaje y la participante acotó: "Es la banda de mi novio. Lo tengo (por el tattoo) antes de conocerlo", dijo.

Ante las intervenciones del conductor, la participante aclaró: "Igualmente lo conocí en otro lado de casualidad. Pero no sabía del tatuaje ni que me gustaba la banda. Nos conocimos por Facebook".

Guido Kaczka, muy sorprendido y con la espontaneidad que lo caracteriza dijo: "No te lo puedo creer, me pasó con mi pareja aunque ella sabía quién era", comenzó relatando.

Guido Kaczka recordó una anécdota en pleno programa

Y siguió: "Pero en la segunda, tercera salida, me dice 'mi cumpleaños lo hago tipo una fiesta ochentosa'. Y entonces me dice 'mirá las cosas que conseguí para la fiesta ochentosa'", relató.

"Y me muestra un muñeco de He-Man, un álbum de figuritas y estaba yo en la tapa. Claro, ella no sabía, pero estaba a upa de Julián Weich. Y le digo, pero ese soy yo. 'Ay', me dijo", relató el padre de cuatro hijos, mientras recordó los inicios de romance con Soledad Rodríguez.