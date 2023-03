Guille Valdés aclaró cuál es el vínculo que la une a Santi Maratea, de quien se despertaron rumores hace unos días.

Lejos de asumir el romance, la empresaria respondió preguntas a sus seguidores y se animó a hablar como nunca de su vida personal. "¿Está saliendo con Santi? Posta, no la caretees?" le consultó un fan y ella fue rotunda: "Ya aclaré que no estamos saliendo con Santi y no soy careta. Un beso", le respondió ella.

La publicación se da horas previas a las fuertes declaraciones de Cande Tinelli en la que habló del vínculo de Guille Valdés con Marcelo Tinelli.

Guille Valdés habló de Santi Maratea en pleno escándalo con Marcelo Tinelli: "No soy careta"

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá", dijo la rubia horas más tarde.

"Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto", cerró la expareja del conductor.

Santi Maratea fue relacionado a Guille Valdés

Qué dijo Cande Tinelli sobre Guille Valdés

Cande Tinelli sorprendió al ser "angelita" invitada en LAM donde prendió el ventilador y contó cómo es su verdadera relación con Guille Valdés, tras la separación con Marcelo Tinelli.

La influencer confirmó que no tenía buena relación con ella. "Yo siento que un poco de mal le hizo sí. O sea, mi papá es una persona alegre que le encanta laburar y siento que dejó de hace muchas cosas en su relación por ella. Igual, no le echo la culpa a ella. Pero le fue cortando cositas", dijo en LAM.

Luego agregó: “Siento que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, esto, lo otro...", comenzó diciendo. Y siguió: "De hecho, creo que fue jurado para estar medio controlando... Ella era muy.... desconfiaba de todas".