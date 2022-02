Guillermina Valdés contó porqué tuvieron que operarla luego de su tercer embarazo

Guillermina Valdés publicó un par de fotos de su fin de semana en las redes y en algunas de ellas, mostraba su panza. Al rato, la modelo decidió aclarar un par de comentarios que comenzó a recibir por parte de los seguidores. Lo hizo por escrito y a través de unos videos en las Historias de Instagram. En su explicación, contó por qué fue sometida a una operación luego de su tercer embarazo.

La aclaración de Guillermina Valdés

"Mi querido ombligo se encuentra debajo de la telita gris. Sí, es pequeño. Tenía una hernia luego de mi tercer embarazo, y al solucionarlo me lo dejaron muy peque. Cierta gente fantasea que me lo borré en la foto". Así comenzó el texto que escribió Guillermina Valdés en sus redes.

Luego, la pareja de Marcelo Tinelli, contó cómo logró tener esa figura y mantenerla: "Entreno 3 veces por semana desde los 14. Tengo 44, o sea 30 años de disciplina. Siempre buscando un modelo de salud, no estético. (Comentarios aclarados)".

Guillermina Valdés mostró su ombligo.

El video de Guillermina Valdés

"Recién salió en la foto así tapado (se levantó una parte de la remera y mostró el ombligo). ¿Por qué explico esto? Porque me dicen: 'te hiciste photoshop y te hiciste desaparecer el ombligo. Y no. Yo no soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones pero esto es un tema importante para las mujeres. En uno de mis embarazos... uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se me salió y era una bola. Cuando me hacen el nuevo ombligo, me queda chiquitito. Sí, me gustaba más el de antes, este es más chiquitito. Pero es eso", dijo Guillermina Valdés en los videos.

Además, la expareja de Sebastián Ortega volvió a hablar de la actividad física que realiza desde los 14 años y fue contundente: "Me rompo el lomo en el gimnasio hace treinta años".

Guillermina Valdés con sus hijos.

Guillermina Valdés expresó qué es lo que más ama de sus hijas, Paloma y Helena

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó “¿Qué es lo que más amas de tus hijas?”, a lo que Guillermina Valdés respondió: “Su libertad y capacidad de ser ellas mismas sin darle entidad a las miradas de otros y otras”.

Sin embargo, esta no es la única vez que Guillermina Valdés expresa su amor y apoyo incondicional hacia sus hijas, ya que, en otra oportunidad, compartió en sus redes una postal de Paloma y la acompañó con un texto que indicaba que se sentía orgullosa de ella.