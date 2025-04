Guillermina Valdés rompió el silencio sobre su vínculo con Santi Maratea y sorprendió con declaraciones para Puro Show. La modelo y empresaria habló sin rodeos sobre el fugaz romance que vivió con el joven en 2022 y aclaró cómo está actualmente su vínculo con él.

Previamente el influencer, en diálogo con Mirtha Legrand en uno de sus famosos almuerzos durante 2023, aclaró que se trató de una relación pasajera que tuvo como escenario los exclusivos balnearios marplatenses. No obstante, ella este viernes 25 de abril dio su versión de los hechos y aclaró cuál es su verdadero estado amoroso.

Guillermina Valdés blanqueó cómo está su vínculo con Santi Maratea

Durante una reciente entrevista, Guillermina Valdés fue consultada sobre su presente amoroso y dejó en claro que no está en pareja ni conociendo a nadie. “¿El corazoncito cómo anda?”, inquirió el cronista. Y rápidamente la modelo reveló que se encuentra soltera.

“(Mi corazón está) tranquilo. No está sobresaltado, no es que está latiendo fuerte”, comenzó contando siguiendo la metáfora del periodista. “No estoy enamorada y no estoy en pareja”, aclaró luego.

“¿Conociendo tampoco?”, preguntó el joven a lo que la fashionista respondió con un tajante “no”. Sin embargo, del ida y vuelta sobre su situación sentimental reflotó el nombre de Santi Maratea, con quien mantuvo un intenso romance en el verano de 2022.

“Tuvimos un par de encuentros y fue re lindo”, rememoró con nostalgia. “Hoy tenemos un vínculo que está todo bien, pero no desde ese lugar (afectivo). Es una amistad tranquila. Tampoco es que es es de esas amistades entrañables”, explicó la mediática.

Las duras declaraciones de Guillermina Valdés sobre Santi Maratea

Sin embargo, ante la clásica frase “donde hubo fuego, cenizas quedan”, Valdés fue esquiva. “Mirá vos, y viste que cada uno dice lo que quiere decir”, soltó jocosa. Con ese mismo tono y entre risas, cerró el tema cuando le insistieron sobre la posibilidad de una reconciliación con el treintañero de las colectas.

En la misma nota, Guillermina se refirió a su ausencia en el reciente cumpleaños de Marcelo Tinelli, quien celebró con la presencia de su actual pareja, Milett Figueroa. Sobre esto, explicó que no podía ir pero que no tendría mala relación con el conductor.

Guillermina Valdés y Santi Maratea

