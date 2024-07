Santi Maratea apareció en sus redes sociales tras una larga ausencia, y compartió una triste noticia con todos sus seguidores de Instagram. El influencer reveló que falleció Rafael, su padre, luego de batallar contra el cáncer por un año.

Desde sus historias, el joven se mostró totalmente destrozado y explicó: "Tengo una noticia bastante triste para compartirles: hace dos semanas de que se murió mi viejo. Mi papá falleció de cáncer de pulmón y la enfermedad lo terminó matando. Algunos sabrán que hace 5 años se murió mi mamá también, esto hace que ahora no tenga ni mamá ni papá".

Imagen reciente de Santi Maratea.

En el video que compartió, que duró más de 10 minutos, Santiago confesó que se siente muy solo: "Estoy asustado por ahí, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. No soy partidario de hacerme la víctima y preguntarme '¿por qué todos me traicionan?' Pero sí me ha pasado que me han traicionado muchas veces y personas que me querían mucho...".

Además del dolor por la perdida de su padre, Santiago del Moro reveló una situación de abuso que vivió con uno de sus amigos. El joven contó que tras una salida se fueron a dormir y que en medio de la noche se despertó con él encima y expresó: "Intenté reunirme para charlarlo, pero fue peor".

Qué más reveló Santi Maratea en su largo descargo

Luego de revelar su miedo por la traición, el influencer confesó apenado: "Las dos únicas personas que yo sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están, quizás por eso me siento tan solo. Tengo un gran vacío en el pecho".

Por último, Santiago Marateo contó que se está refugiando en el deporte tras la muerte de su padre: "Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso".

J.C.C