El reconocido vlogger argentino, Santi Maratea, reveló en las últimas horas que pudo dejar atrás hábitos destructivos para su salud y comenzó a enfocarse en su crecimiento personal. El influencer se grabó a sí mismo y dio un fuerte mensaje a sus seguidores contando el recorrido que hizo para poder dejar un vicio.

La profunda reflexión de Santiago Maratea al cumplirse un año desde que comenzó una lucha personal

Hace un año, Santiago Maratea decidió dejar el hábito del cigarrillo, una decisión que, según él mismo comentó, le cambió la vida de manera significativa. En su video, el influencer explicó cómo fue el proceso de dejar el tabaco, los desafíos que enfrentó y la satisfacción que siente al haber logrado este objetivo tan importante para su salud.

Maratea, reconocido por su presencia en redes sociales y por sus colectas, aprovechó para compartir su experiencia con sus seguidores a través de un emotivo reel en Instagram luego de salir a correr.

“Acabo de correr 10 pasadas de 400 metros en 1 minuto y 20, o sea cuatro cuadras en un minuto y veinte”, comenzó comentando acerca de su rutina de entrenamiento. Sin embargo, poco a poco fue introduciéndose en el tópico que quería conversar con sus seguidores. “Me parece una buena oportunidad para compartirles algo que me da mucho orgullo. Hace una semana cumplí un año sin fumar y estoy muy contento porque con lo que acabo de correr soy muy consciente que hace un año no podría haber corrido esto no me daban los pulmones”, anunció el influencer solidario.

Luego de anunciar su nuevo logro personal, prosiguió dando un mensaje a sus seguidores sobre el método que utilizó para dejar de consumir tabaco. “Yo fumaba entre 20 y 30 cigarrillos por día. Fumaba armado, estaba todo el día fumando. Toda mi ropa tenía olor a cigarrillo, mi casa tenía olor a cigarrillo”, aseguró el joven que se autodenomina como exadicto. “Estaba con una piba que me encantaba y un día me dijo ‘es muy grave lo mucho que fumas y es un asco’ y yo onda ´bueno, cortame´”, sumó Santi Maratea como anécdota a su relato.

Lo primero que hacía Maratea al comenzar el día y al irse a dormir era fumar hasta que finalmente se percató de la gravedad de su estado y comenzó a intentar dejar el hábito que atentaba contra su salud. “Probé con el libro para dejar de fumar, probé con chicle de nicotina, intenté internarme en un centro de rehabilitación, fui a un brujo, pero nada funcionó. Hice y hago terapia, lo que me ayudó es ponerme un objetivo y enamorarme de un objetivo que sabía que nunca lo iba a poder conseguir si fumaba”, contó el mediático. Al tiempo decidió empezar a jugar futbol de forma amateur y el deporte lo ayudaría a distraer sus pensamientos del vicio.

Hoy Santiago Maratea lleva una vida sana en comparación a su anterior rutina como fumador y tiene al deporte como eje de su existencia. Asimismo, el “joven de las colectas” admitió ante sus 3,4 millones de seguidores que es un arduo proceso, pero animó a sus fanáticos a seguir su nuevo modo de vivir.

C.G