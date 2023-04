Guillermina Valdés opinó sobre las fuertes declaraciones de Cande Tinelli en contra de sus hijos

Guillermina Valdés reapareció en los medios y despejó varias dudas, tanto de sus supuestas relaciones con Santi Maratea y Javier García, así como también de su vínculo actual con Marcelo Tinelli. Además, la modelo dio su opinión sobre las fuertes declaraciones de Cande Tinelli contra los hijos que tuvo con Sebastián Ortega: Helena, Paloma y Dante cuando sugirió que habían sido bastante ingratos con el conductor de América TV, mientras él siempre habría sido muy generoso con ellos.

Foto reciente de Guillermina.

Mientras iba a buscar su auto, el cual estacionó lejos, un notero de Socios del Espectáculo la interceptó y Guillermina, con la cámara y el micrófono en frente, no tuvo más opción que responder sus preguntas.

Cuando le preguntaron por Santi Maratea y Javier García, Guillermina aclaró: "Sigo sola, pero no mal. Sigo sola y estoy contenta. Estoy bien.", y sobre la salida en San valentín con el influencer explicó: "Ahí la pifiamos porque no teníamos nada que ver con San Valentín juntos y aparecimos ahí. Estuvimos mal, no nos dimos cuenta, no nos importa".

Guillermina Valdés y Santi Maratea.

Luego habló sobre su vínculo actual con Marcelo Tinelli y contó: "Con Marce súper bien. Se habla de tantas cosas, pero de hecho ahora le vamos a festejar el cumple a Lolo, el 18 de abril. Estamos muy bien.".

Por último, se refirió a las declaraciones de Cande Tinelli. Guillermina Valdés contestó con honestidad: "Una lástima, una lástima. Mis hijos quieren mucho a los hijos de Marce, pero bueno, ya está. Siempre acepté lo que hubo y siempre fue lindo. Yo lo sentí así.".

Cande Tinelli fue hospitalizada luego de sufrir una reacción alérgica

Cande Tinelli vivió un mal momento hace unos días al notar que en su cuerpo tenía diferentes manchas rojas. La piel de la cantante evidentemente estaba reaccionando a algo que le había hecho mal y por ese motivo, tuvo que acudir al hospital.

A través de sus historias de Instagram, Cande Tinelli compartió las imágenes de su piel enrojecida y seguido a eso una con la pulsera que le colocaron al ingresarla en la institución médica. Allí le realizaron algunos estudios para identificar la causa de su alergia.

La historia de Cande Tinelli.

"Un susto nomás. Cuidado con las cosas que toman, averigüen bien. A mí me brotó el Minoxidil oral", reveló la cantante para despreocupar a sus seguidores. El Minoxidil es un medicamento que se utiliza para prevenir la caída del cabello.