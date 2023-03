Guillermina Valdés rompió el silencio sobre su cortó affaire con el arquero suplente de Boca, Javi García. ¡Correcto! Una vez más la actriz habló del tema y esta vez lo hizo en LAM, el programa de su amigo Ángel de Brito, donde explotó la bomba de su romance.

Guille Valdés fue consulta por Ale en el móvil de LAM sobre la ruptura con el guardameta zenize, a lo que la actriz fue clara en decir que lo que se rompen son los vínculos, dejando entrever que lo que hubo con Javi García fue algo pasajero, sin mayores compromisos.

En esa medida, Guillermina Valdés aclaró que "está todo bien", en referencia a las publiaciones que hicieron sobre la forma en la que habría terminado el contacto con el arquero, pero, hizo enfasís que es "mentira" que el contacto lo haya terminado Javier.

Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés más empoderada y segura de sí misma

En un contundente descargo en Instagram, la actriz se despechó contra los haters que la critican por su rol como madre y por la forma cómo elige vestirse.

En el descargo, Guille comezó con una aclaración«Bueno, qué está pasando. Acá estamos con Ígor… ¡Indignado, no! porque entra a suceder algo en el Instagram cuando uno sube un look y está el debate: “Está grande para eso, no te podés poder esto, no te queda bien. ¿Qué te hacés, qué te pusiste en la cara?" y hay otra gente, muy hermosa y muy buena onda que se empieza a pelear con esta gente que… Estos haters»

Está todo bien, transformemos toda esta cuestión en energía para nosotras. Agradezcamos al universo estar bien sanos. No nos enojemos con los haters, se lo digo a mis seguidores buena onda que son un montón. ada mujer y cada hombre de este planeta, de este plano, se puede poner lo que se le antoje. No se olviden de eso. (Besos ¡Sean Felices!", comentó la actriz.

Para cerrar, Guillermina salió en defesan de su maternidad y la forma cómo cría a sus hijos: «Me agarraron con ganas de descargar hoy. A veces me pasa, pero no desde el enojo sino por la necesidad también de compartir esto, porque me dicen: “Ay, siempre preparándote, poniéndote para eventos, laburando todo el día, ¿qué hacés, no te ocupás de tus hijos?, ¿No vas a los actos, no los bañas, no les cocinas?"».

S.A.