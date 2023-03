Guillermina Valdés no aguantó más y en una serie de videos le habló de manera directa a sus seguidores, en especial a los haters que llegan a sus posteos con mala onda y logran que sus fans se enganchen en discusiones en las redes para defenderla.

«Bueno, qué está pasando. Acá estamos con Ígor… ¡Indignado, no¡ porque entra a suceder algo en el Instagram cuando uno sube un look y está el debate: “Está grande para eso, no te podés poder esto, no te queda bien. ¿Qué te hacés, qué te pusiste en la cara?" y hay otra gente, muy hermosa y muy buena onda que se empieza a pelear con esta gente que… Estos haters». comenzó diciento Guillermina Valdés.

Guille Valdés.

“Está todo bien, transformemos toda esta cuestión en energía para nosotras. Agradezcamos al universo estar bien sanos. No nos enojemos con los haters, se lo digo a mis seguidores buena onda que son un montón", agregó la famosa empresaria y actriz.

Luego, Guille lanzó esta contundente frase digna de llevar en una remera: “Cada mujer y cada hombre de este planeta, de este plano, se puede poner lo que se le antoje. No se olviden de eso. (Besos ¡Sean Felices!”.

Con el objetivo de aclarar su posición sobre el debate, Guillermina agregó que gracias a sus hijos, su forma de pensar sobre el mundo actual, pudo cambiar.

Guillermina Valdés.

«Uno de mis hijos me enseñó esto. Porque yo un día le dije: “Te parece que me ponga esto que es como para mí, para mi edad” - “¡Mamá, qué decís, estás loca! No hay edad para nada ¿Qué te pasa? O sea, ponete lo que quieras ¡MAMÁ!”, me dijo uno, una, une de mis hijos», aseveró la famosa empresaria.

Guillermina Valdés también le habló a los que le cuestionan su forma de ser madre

Ya entrada en el tema, Guille se despachó con quienes ponen en tela de juicio su forma de criar a sus hijos.

«Me agarraron con ganas de descargar hoy. A veces me pasa, pero no desde el enojo sino por la necesidad también de compartir esto, porque me dicen: “Ay, siempre preparándote, poniéndote para eventos, laburando todo el día, ¿qué hacés, no te ocupás de tus hijos?, ¿No vas a los actos, no los bañas, no les cocinas?"», comentó la actriz.

"¡Sí, hago todo eso y más, pero no lo estoy mostrando, sencillamente. Capaz piensan que cómo no lo muestro, no lo hago”, cerró Guillermina Valdés su posteo.