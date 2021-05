El inesperado comentario de Jimena Barón cuando Jujuy confirmó que volvería con Del Potro

Jimena Barón es, sin lugar a dudas, la revelación del jurado de La Academia. Para puntuar es feroz, pero para las previas es fresca y desenfada, uniéndose a todas y aportando la cuota de sarcasmo necesaria para hacer estallar de risa al mismísimo Marcelo Tinelli.

Una de las previas que el conductor más esperaba era la de Sofia "Jujuy" Jiménez, ex del tenista Juan Martín del Potro, ex a su vez de "La Cobra".

“Ella se ganó el cariño del público con su simpatía. Es la exnovia de Juan Martín del Potro”, comenzó diciendo Tinelli, antes de dirigirse a la jurada del certamen. “Usted también, Jimena”, señaló.

Hasta ahí todo bien... Pero el conductor lanzó una frase que Jujuy dijo en una nota y la reacción de Barón no pasó desapercibida. “Dijo que descarta no reconciliarse con Del Potro. Dijo ‘uno nunca sabe’”, continuó Tnelli. “Yo tampoco”, dijo la cantante y dejó entrevener que no descarta una reconciliación con el tenista.

¿Habrá segundo set para alguna de las dos?

La Academia 2021: de qué se trata "Cubo al cuadrado", la primera disciplina del show

Para abrir la pista, la producción de Marcelo Tinelli escogió "Cubo al cuadrado", que mezcla baile, sincronización y acrobacia. Por lo que se pudo ver en el detrás de escena que compartieron los famosos durante sus ensayos, para la performance contarán con dos cubos desplazables donde llevarán a cabo parte de las coreografías.

En esta disciplina el jurado deberá tener en cuenta, a la hora de puntuar, que haya sincronización entre los pasos y que a la presentación no falten acrobacias que, dependiendo el expertise de la pareja serán más o menos complicadas.