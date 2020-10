Guillermo Andino quedó aislado porque su hija mayor, Sofía, tiene Coronavirus

Esta mañana la gran sorpresa en "Informados de Todo" la dio nada menos que su conductor, Guillermo Andino quien salió al aire por teléfono desde su hogar. ¿Qué pasó? El mismo explicó que decidió quedarse aislado al igual que su esposa, la bella Carolina Prat y sus hijas Sofía, Victoria y el rey de la casa, el pequeño Ramón, ya que todos tuvieron un contacto estrecho con un positivo de Coronavirus.

"Un contacto estrecho de mi familia ha dado positivo de COVID-19 por lo cual vivimos el protocolo en casa. Por suerte todos los demás estamos asintomáticos", explicó el conductor y agregó: "El lunes o martes nos vamos a hisopar. Por suerte, estamos bien y a la expectativa de lo que va a pasar en estos días. Quiero agradecer porque me sentí muy contenido por el canal cuando di aviso. Es un baldazo de agua fría pero hay que esperar", afirmó el periodista.

Hace instantes desde CARAS Digital nos comunicamos con Guillermo para saber cómo estaban todos y saber con quien habían tenido ese contacto estrecho y él explicó sin problemas: "El contacto fue con nuestra hija mayor, Sofía (18), ella ayer empezó a no sentir el olfato, y a perder el gusto entonces con mucha responsabilidad se fue a una clínica acá en las Lomas y esta mañana le informaron que su resultado fue positivo. Por eso decidimos quedarnos todos en casa", comenzó explicando en exclusiva a este medio y amplió...

"Por suerte Sofi tiene sólo esos síntomas, los demás nos sentimos todos bien pero calculamos que entre el lunes y el martes nos van a hisopar a todos, por el momento hay que esperar para no dar un falso negativo. Yo la verdad es que me siento bien, estoy para salir a correr, por supuesto que no lo voy a hacer porque uno puede ser asintomático. Esperamos pasar un buen fin de semana y que Sofi comience a recuperarse. Gracias por el llamado", finalizó Andino siempre atento con este portal.