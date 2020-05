Guillermo Andino relató cómo vive la cuarentena y los cuidados que tiene con su familia

Desde hace muchísimos años, Guillermo Andino es uno de los referentes del periodismo y la comunicación en nuestro país. Versátil, apasionado del conocimiento y sensible a las causas sociales, el conductor de "Informados de Todo", el programa que lleva adelante en América Tv, hoy vive un gran día, a pesar de la cuarentena obligatoria, ya que cumple cinco años su único hijo varón y que lleva el nombre de su padre, Ramón Andino.

En diálogo con CARAS Digital, el marido de Carolina Prat con quien además tiene a Sofía de 18 y Victoria de 12, el hincha fanático de Racing contó cómo es su día a día y qué recaudos toma a la hora de salir a trabajar: “Tomo todos los recaudos del caso, me lavo las manos permanentemente, cuando entramos al canal nos toman la fiebre al ingresar. Hay un protocolo muy estricto. Después se pasada por un segundo puesto donde tenemos alcohol en gel. La gente de limpieza cuida la distancia con la gente que trabaja al aire y en producción", comenzó relatando Andino.

"Caro está en casa y tiene un permiso para atender a su madre que vive a 15 cuadras, la ayuda… Los chicos lo llevan lo mejor posible, Sofi al estar en la facultad tiene clases virtuales, lo mismo Vcky al estar en el secundario. Ramón le canta el feliz cumple a los chicos de jardín por video llamadas. Bueno hoy le toca a él y estaremos haciendo un festejo especial, los que estamos en casa. Con respecto a el Caro es una gran impulsora de la lectura, la historias, los dibujos, siempre tiene una propuesta para Monchi".

Finalmente el periodista se refirió a cómo ve el país y las medidas que se adoptaron: "Afortunadamente tenemos una cabeza con sentido común y viendo lo que pasaba en otros países por tomar medidas tarde se adelantó y esto es un día a día en este sentido a diferencia de Bolsonaro (el presidente de Brasil), me parece que el argentino se siente cuidado. El presidente sabe transmitirlo con calma. Yo por mi parte Intento tomarlo con tranquilidad, me asusta por la gente que quiero, siempre cuando tiene que ver algo con cosas de salud me preocupa más la gente que amo que lo mio personal porque cuando salgo tomo los recaudos, pero no quiero que le pase nada a mi mujer y mis hijos", finalizó.