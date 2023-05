Guillermo Coppola reveló detalles de la llamada que le hizo la China Suárez: "Ella entendió mal"

No son semanas tranquilas para la China Suárez, tras su ruptura con Rusherking, la actriz fue vinculada con un empresario de casi 60 años, Rodo Lamboglia y la actriz reaccionó muy enojada a través de su cuenta de Instagram con un descargo contra Guillermo Coppola, quién reveló el rumor.

Luego de que la polémica estallará y los medios comenzarán a hablar del supuesto romance de la actriz y el empresario, Guillermo Coppola habló con Teleshow y explicó: "Me llamó y le aclaré que Marcela contó algo que había sucedido en un almuerzo. Le dije que para darle veracidad al rumor que teníamos, lo íbamos a contar como un juego, nada importante", aseguró.

China Suárez y Rodo Lamboglia

Y aclaró que todo habría un malentendido por parte de la China Suárez: "¿Qué me meto en esos temas que para mí son intrascendentes y no llevan a nada? Pero ella entendió mal porque yo nunca confirmé absolutamente nada. Simplemente Marcela tiró la información y yo la seguí como si fuera un juego", explicó el ex representante de futbolistas.

Finalmente, Guillermo optó por pedir hacer público sus disculpas y aclarar que no le interesan los rumores: "Pero bueno, si está mal, vale la disculpa y el arrepentimiento por haberme metido en temas que realmente no me interesan", cerró tajante.

El fuerte enojo de la China Suárez con Guillermo Coppola

Hace dos días, la China realizaba un fuerte comunicado hacía Guillermo Coppola, debido a que Marcela Tauro recibió como invitado en Intrusos al ex representante de futbolistas y, ambos, aseguraron que la actriz está saliendo con un hombre de 60 años.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", comenzó escribiendo la China Suárez.

El descargo de la China Suárez contra Guillermo Coppola

Luego, la China Suárez agregó: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire''.

D.M