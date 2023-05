La China Suárez suele ser el foco de todas las miradas tanto por su personalidad como por su belleza y sus impactantes looks. La joven tiene una impronta atrapante, un carácter súper frontal y es fanática de la moda y todo eso se ve claramente reflejado en su carta natal.

María Eugenia Suárez nació el 09 de marzo de 1992 en Buenos Aires siendo hija de Guillermo Suárez y de Marcela Riveiro Mitsumori. Por el lado paterno de su familia, tiene ascendencia española, de Galicia y Cataluña, mientras que por la vía materna tiene ascendencia japonesa, de la Prefectura de Kōchi, ya que su abuela materna, Marta Mitsumori, es hija de inmigrantes japoneses nacida en Argentina.

La carta natal de la China Suárez. Aprende Astrología

Cómo es la carta natal de la China Suárez y cómo es una persona de piscis

Las personas nacidas bajo el signo de piscis suelen ser muy pacientes, tranquilas y con el don de la amabilidad. Al ser un signo de agua, la sensibilidad es algo muy común en ellos. Absorben la energía de otros constantemente y hasta sienten los mismos sufrimientos que terceras personas.

La China Suárez

Los nativos piscianos como la actriz tienen un carácter muy especial. Son cariñosos y muy queridos por los demás. Dejan huella por donde pasan, no tienen puntos medios: o los aman o los odian pero no existen las medias tintas.

Cómo es el ascendente en Libra de Eugenia

Piscis con Ascendente en Libra es el fiel reflejo del encanto, refinamiento y amabilidad. Es una persona que ama la vida y que deposita pasión en todo lo que hace, en efecto Eugenia es una apasionada por su profesión. Este nativo tiende a estar muy ocupado la mayor parte de su tiempo, pero dotado de una gran generosidad, siempre está disponible para aliviar la carga de los demás, con la mejor voluntad.

La China Suárez

A nivel profesional, su fácil contacto significa que a menudo tiene puestos importantes y necesarios en el trabajo, lo que, por cierto, es un tema prioritario en su vida. Y en el caso de la China Suárez, es así, pues tiene una vida marcada por el estrellato y el reconocimiento.

Este nativo agrega amor e idealismo a todo lo que hace, sin escatimar esfuerzos para desempeñarse bien y desempeñarse profesionalmente. En el ámbito de las relaciones, es extremadamente seductor, ama la aventura y la conquista.

Cómo es una luna en tauro

Los nativos con Luna en Tauro son personas que le hacen honor a la familia, no huyen del compromiso, al contrario, buscan satisfacer cada una de sus necesidades. Es bien sabido que la escasez no es bienvenida en su vida y no por falta de humildad, simplemente, confían en lo que pueden ofrecer.

China Suárez

Se trata de personas que le dan mucho valor a lo material pero desde el lado de la estabilidad y la tranquilidad. Una vez adquirido eso, se dedican a disfrutar el hoy y las cosas simples de la vida. Los nacidos con la Luna en Tauro son la prueba de que todo es mucho más bonito cuando la tranquilidad es la que gobierna. Aman respirar amabilidad y mantenerse en sus propios asuntos. Jamás dudes de su intuición, suele ser muy certera, siempre con los pies en la tierra. De hecho, gozan muchísimo dentro de un espacio seguro.

La China Suárez nació a las 20:20 del 09 de marzo de 1992 en la Ciudad de Buenos Aires y los astros ya marcaron que sería una persona destinada al éxito y al reconocimiento.

cs.