Su sonrisa es recurrente en su discurso. Tras estrenarse el 26 de octubre con éxito “El Encargado (Star Original Productions)” por Star+, su protagonista, Guillermo Francella celebra el trabajo realizado junto a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, y todo el equipo de la serie de 11 episodios.

“Estoy muy entusiasmado con lo que hicimos. Desde lo interpretativo, mi personaje Eliseo fue un desafío porque tiene facetas antagónicas. Es un tipo empático pero manipulador, por momentos invasivo y en otros de una generosidad absoluta. Me alegra que el público lo haya recibido muy bien porque tenía expectativas. Es una atrapante comedia dramática, pasamos de la risa al drama en un segundo. Hay humor, ironía, suspenso e intriga. Es bueno que la ficción argentina fortalezca su lugar”, cuenta el actor sobre la historia escrita por un equipo de guionistas liderados por Emanuel Diez.

Guillermo Francella, el encargado: "Mis hijos saben que hay que ser perseverante"

”Interpreto al encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio, se entromete en la vida de los residentes. Debajo de su apariencia servicial y obsecuente, Eliseo oculta un talento para manipularlos. Me gusta hacer cosas distintas a las que hice, por eso, me interesó tanto este proyecto. Además, todo fluyó porque trabajé con un elenco divino”, agrega sobre Gabriel “Puma” Goity, Darío Barassi, Moro Anghileri, Gastón Cocchiarale, Pochi Ducasse, Manuel Vicente, Jorge D’Elía, Adriana Aizemberg, Mirta Busnelli y Martín Seefeld entre otros actores de la serie.

Guillermo Francella transita un presente laboral ideal ya que el 5 de enero estrena la versión teatral de “Casados con Hijos” junto a Florencia Peña, Jorgelina Aruzzi (en lugar de Érica Rivas), Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis en el Gran Rex, con localidades agotadas de las primeras funciones.

“Estamos a full con los ensayos. Es una obra que demanda bastante complicidad y Jorgelina se incorporó súper bien: es una gran profesional, como los demás integrantes. Tenemos muchas ganas de hacerla. Y en abril estreno la película ‘El Colaborador’ en plataformas”, manifiesta mientras luce su buen estado físico.

“Me cuido en las comidas, camino, corro y hago bastante aeróbico que me gusta... más que nada para que no salga la panza cervecera cuando me doy algún gusto con mi mujer (Marynés Breña) o mis hijos (Nicolás y Johanna Francella)... Por suerte ambos están con trabajo y estoy feliz por ellos. Admiro que hagan su propio camino. Me encantó el papel de Nico en la serie ‘María Marta: El Crimen del Country’. Cuando me contaron que querían dedicarse a la actuación, les dije que es una profesión hermosa pero hay que ser perseverante ya que es muy inestable. Saben que para lograr continuidad en los trabajos hay que esforzarse. Hoy disfruto con ellos de todo lo que están creciendo”, concluye orgulloso.

Fotos: Marcelo Dubini

Agradecimientos: Four Seasons Hotel Buenos Aires.

Producción: Alicia Blanco