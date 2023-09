Guillermo Francella es uno de los actores más queridos y respetados de Argentina. Con su talento ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento a lo largo de su carrera. Títulos como "Casados con hijos", "La familia Benvenuto", "Poné a Francella" y "Un argentino en Nueva York", tienen su sello distintivo garante de éxito.

Recientemente se hizo viral una entrevista de vieja data en donde le preguntan al actor si se depilaba, pero su respuesta sorprendió a todos.

El error del que Guillermo Francella se arrepiente

Muy relajado, Francella respondió: "No. No mamá no. A veces un poquito porque sino parece una peluca. Un poquito le damos con la maquinita, que salen y vuelan, pero no al ras, porque no me queda lindo", dijo, mientras la notera se reía. Seguidamente, el actor recordó una desopilante anécdota.

"Una vez lo hice y dije 'Uy Dios qué es esto. Uy de dónde viene esto' y me asusté. Parecía un soldado", agregó, revelando que lo hizo por un consejo que le dio uno de sus amigos. "Dije: 'No es para mi' y los dejé crecer un poquito, pero no la peluca", finalizó.

De esta manera, Guillermo Francella dejó en evidencia una de las decisiones más erróneas de su vida y uno de los episodios más vergonzosos por los que tuvo que pasar.

