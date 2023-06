Guillermo Francella es uno de los actores más reconocidos de la Argentina. Cada proyecto que encabeza es un éxito y gracias a su talento ha conquistado a sus seguidores, quiénes están atentos de sus próximos pasos para apoyarlo incondicionalmente.

En este contexto, una de sus últimas apuestas laborales fue la versión teatral de Casados con hijos, que muy pronto se estrenará en Córdoba. La obra fue anunciada por Gustavo Yankelevich en el 2019, pero tras la pandemia de covid-19, el estreno se atrasó por tres años. Aunque la ejecución del proyecto fue postergado, no fue un impedimento para que se convirtiera en el mega hit del verano de la calle Corrientes.

No obstante, esta versión vino con una notable ausencia, la de Érica Rivas. La actriz se negó a estar en Casados con hijos, puesto que, alegó que el guion de la obra no se adapta a los tiempos modernos. Este tema generó bastante ruido en los medios de comunicación y, Guillermo Francella lo ha evitado a toda costa.

Guillermo Francella.

Qué dijo Guillermo Francella sobre la ausencia de Érica Rivas en la obra de Casados con hijos

Sin embargo, en una entrevista con Caja Negra, Guillermo Francella rompió el silencio y contó su versión del conflicto con Érica Rivas. Ante la consulta de que si la ausencia de la intérprete era una especia de espina clavada al elenco, pese al éxito, el encargado de darle vida a Pepe Argento enfatizó: "Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras".

Érica Rivas y Flor Peña.

"Vos veías lo que era el público y justo ella me ha preguntado ‘¿de qué nos vamos a reír de un programa que tiene 18 años?’ Y de eso", continuó Francella, resaltando que se hicieron 93 Gran Rex, llegándole a un público de 200 mil personas.

"Ella sostenía que quería que hubiera otro Casados con hijos con autoras mujeres que entienden el universo que está pasando. Y le digo ‘No es lo que Telefe quiere, ni Viacom, ni Yankelevich. La gente que ve Casados con hijos quiere Casados con hijos, no podemos darle otra cosa’", aseguró, destacando que le dijo a Érica Rivas que su personaje iba a ser más feminista que en la versión televisiva.

"Si su personaje era feminista en 2005, ahora iba a ser más feminista, y el de Pepe más machista, para chocar. Yo le aclaré ‘no te comas un pan amargo y no me lo hagas comer a mí y a los chicos’. Pero estaba demasiado tomada con este tema y dijimos ‘bueno entonces no se puede’", resaltó Guillermo Francella.

Finalmente, Guillermo Francella aseveró que la ausencia de Érica Rivas "no fue una espina" para el elenco y que al contrario fue una "fiesta maravillosa" que tal vez ella no iba a disfrutar debido a que era el mismo Casados con hijos de hace 18 años.

AM