Preocupación por el deterioro cognitivo de Guillermo Vilas

Guillermo Vilas, considerado el mejor tenista argentino de la historia, de 67 años, atraviesa un deterioro cognitivo. Según información de medios europeos, el ex deportista apenas sale de su casa en el Principado de Mónaco, donde vive con su familia.

Instalado en Monte Carlo, el extenista permanece recluido en su domicilio sin hacer vida social aquejado de una enfermedad cognitiva contra la que lucha desde hace unos años pero que nadie ha confirmado oficialmente cuál es, aunque se cree que se trataría de un alzheimer.

Phiang, la esposa de la gran estrella argentina, comparte algunas postales familiares en donde se pueden saber algunas cosas de Vilas, cuya enfermedad ha ido avanzando progresivamente a lo largo de los últimos años.

En 2018, Tito Vázquez, que fue rival y compañero de dobles y posteriormente capitán del equipo argentino de Copa Davis, aseguró: “Nadie lo dice, pero creo que Willy tiene un principio de Alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

Según revelaron desde el entorno de Vilas al diario Olé, “físicamente no se nota su enfermedad, pero está muy deteriorado y su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor e incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.