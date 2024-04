Cami Homs se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Tini Stoessel sacara una canción en donde habla del triangulo amoroso entre ella, Rodrigo De Paul y la cantante. A raíz de esto, Gossipeame se percató que Georgina Rodríguez le había dado "me gusta" en una publicación de la influencer junto a sus hijos.

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs

El guiño de Georgina Rodríguez a Cami Homs en medio de la polémica con Tini Stoessel

En la canción "Ni de ti", la artista aludió a todos los rumores que rondaron recientemente: ser señalada como la causa de la separación entre el futbolista y su expareja, su lucha contra las drogas y las numerosas críticas que recibió en los medios y en las redes sociales. "Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti" y más adelante suma: "Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas".

Desde la cuenta de Instagram de Gossipeame, se reveló el guiño que tuvo Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, con Cami Homs justo en el medio de la polémica con Tini Stoessel. La empresaria e puso me gusta en una foto de la influencer junto a sus hijos en sus vacaciones en Disney.

