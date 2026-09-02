Las vacaciones romanas de Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola: paseos, looks y amor

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola se tomaron unos días de descanso y eligieron Roma como destino para compartir una escapada marcada por los paseos, la gastronomía y el encanto de los lugares históricos. La italiana compartió varias fotografías de sus vacaciones en su cuenta de Instagram donde no solo permitió que sus seguidores vean su recorrido, sino también sus looks.

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola de vacaciones por Roma

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola recorrieron las calles romanas y los lugares más emblemáticos

Las imágenes muestran a Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola recorriendo distintos rincones de la capital italiana, una ciudad que combina historia, arquitectura y una intensa vida cotidiana. Entre las postales más destacadas aparece el Castillo de Sant’Angelo, una de las construcciones más reconocibles de Roma. La imponente estructura de ladrillo se alza frente al río Tíber y está coronada por la estatua de un ángel, que parece custodiar la fortaleza desde lo alto.

Rossella Giovampaola y GUstavo Yankelevich visitaron el Castillo de Sant’Angelo

La arquitectura circular y las robustas murallas del castillo recuerdan los distintos usos que tuvo a lo largo de los siglos. Construido originalmente como mausoleo, el edificio fue transformado luego en fortaleza y residencia papal. Frente a sus muros, una calle empedrada se muestra colmada de turistas y locales que caminan bajo el sol. Las fachadas de tonos cálidos y los bares con mesas al aire libre completan una escena típicamente romana.

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola recorrieron las calles de Roma

En otra de las fotografías de Instagram se observa la entrada del restaurante Cabullo, otro de los lugares visitados por Rossella durante la estadía. La empresaria compartió la imagen como parte de un recorrido que incluyó espacios gastronómicos y rincones tradicionales de la ciudad.

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich tuvieron una romántica escapada a Roma

La pareja también compartió varias imágenes de sus caminatas nocturnas y diurnas. En algunas aparecen juntos mientras recorren calles iluminadas, plazas y zonas de gran movimiento; en otras, se los ve disfrutando de la tranquilidad de la ciudad durante el día. Las fotografías transmiten una atmósfera relajada, lejos de las obligaciones profesionales y de la rutina.

Rossella Della Giovampaola fotografiando las calles romanas

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola presumieron su amor y sus íncreibles looks en Roma

El look de Rossella Della Giovampaola fue uno de los detalles que más llamó la atención en las publicaciones. En una de las postales, aparece posando en un corredor de piedra y arcos del histórico. Para la ocasión, eligió un vestido largo de cuadros azules y blancos, con mangas cortas abullonadas y botones en la parte delantera. Completó el conjunto con unas gafas de sol grandes, un bolso de mano color coñac y sandalias planas.

El increíble look de Rossella Della Giovampaola en un paseo por Roma

En otras fotos se observa a la mujer de Gustavo Yankelevich con un solero con estampado botánico de flores azules, bolso marrón y unos lentes oscuros. También, en otras imágenes Roessella lució un vestido largo negro, mientras sonríe a cámara y detrás la imponente ciudad de Roma.

Los mejores looks de Rossella Della Giovampaola en sus vacaciones por Roma

Por otro lado, una de las imágenes más románticas del álbum de vacaciones es una en al que Gustavo Yankelevich y Rossella posan en la entrada de un elegante hotel romano. Ella luce un vestido largo de tirantes, marrón oscuro, con un estampado de flores blancas y hojas verdes. Él, en tanto, viste una camisa blanca, ligeramente abierta en el cuello, y un suéter lila atado alrededor de los hombros. Completó su look con vaqueros azules y zapatillas deportivas negras.

Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola posando en la puerta del hotel en Roma

Las publicaciones recibieron la atención de sus seguidores, que destacaron tanto la belleza de Roma como la complicidad de la pareja. Con sus fotografías, Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola retrataron una escapada íntima y especial, atravesada por la cultura, la moda, la gastronomía y el placer de caminar juntos por una de las ciudades más emblemáticas del mundo.