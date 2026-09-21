Valentín Yankelevich mostró sus habilidades en la cocina y compartió una tierna foto junto a su novia Alfonsina Servent

Valentín Yankelevich vuelve a captar la atención en las redes sociales, aunque esta vez no lo hizo desde una pista de automovilismo, sino en la cocina. El joven, integrante de una de las familias más reconocidas de la televisión argentina, compartió imágenes de su vida cotidiana junto a su novia, Alfonsina Servent, y mostró una inesperada habilidad en las hornallas.

Valentín Yankelevich reveló el plan que hizo con su novia Alfonsina Servent

Nacido en el año 2000, Valentín Yankelevich es hijo de la recordada actriz Romina Yan y del empresario Darío Giordano. Además, es nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, dos figuras fundamentales de la industria del entretenimiento nacional. Sin embargo, se volcó de lleno al mundo del automovilismo y comenzó a competir en categorías como el TC2000 y también, a ganar visibilidad en redes sociales, compartiendo imágenes de su actividad y también, de su vida privada.

Valentín Yankelevich//Instagram

De manera gradual, el joven piloto empezó a abrir una ventana hacia su intimidad y a mostrar momentos sencillos de su rutina, lejos de los flashes y de los circuitos. En las últimas horas, el nieto de Cris Morena sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar una nueva faceta.

Valentín Yankelevich en su vida cotidiana//Instagram

En una de las postales que publicó Valentín Yankelevich se lo puede ver muy concentrado mientras amasa sobre una mesada, frente a un recipiente con harina. Con delantal y actitud aplicada, el hijo de Romina Yan dejó en claro que también se anima a experimentar con la cocina.

Valentín Yankelevich revela su habilidad en la cocina//Instagram

Otra de las imágenes lo muestra junto a Alfonsina Servent. Ambos posaron para una selfie y transmitieron complicidad y cercanía. En una tercera fotografía, Valentín aparece sentado en un sillón de mimbre, tomando mate, mientras un perro descansa a su lado. Las escenas reflejaron una faceta relajada y familiar del joven, en contraste con la adrenalina que suele acompañar sus jornadas como piloto.

Valentín Yankelevich junto a su novia Alfonsina Servent//Instagram

El vínculo de la familia de Valentín Yankelevich en la cocina

El interés de Valentín Yankelevich por la cocina también encuentra un antecedente en su propia familia. Su abuelo, Gustavo Yankelevich, además de ser uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina, incursionó en el ámbito gastronómico con la apertura de un restaurante ubicado sobre la calle Corrientes.

El espacio se caracterizó por ofrecer platos porteños, tragos de autor y también, mené ejecutivo. El restaurante recibió la visita de numerosas celebridades, entre ellas Wanda Nara, Guillermo Francella, Marley, Moria Casán, Georgina Barbarossa, Pablo Echarri, Lizy Tagliani, Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Gustavo y Valentín Yankelevich//Instagram

Por otra parte, su padre, Darío Giordano, también mantuvo un vínculo con la gastronomía. Tras la muerte de Romina Yan, rehízo su vida junto a la cocinera rosarina Miren Algañarás, quien tuvo un restaurante en Palermo. La chef, que en el pasado fue pareja de Mike Amigorena, llevó adelante junto a Giordano un emprendimiento de catering.

Así, entre la velocidad, los afectos y los sabores, Valentín Yankelevich continúa consolidando una identidad propia. Aunque pertenece a una familia marcada por la televisión y el espectáculo, sus recientes publicaciones muestran su vocación en los automóviles, su habilidad en la cocina y también, encuentra espacio para compartir su vida privada con sus seguidores.