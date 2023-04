Hailey Bieber sabe cómo lucir una curiosa tendencia: buzo con blazer

Hailey Bieber es experta en seguir tendencias y lucir con mucho estilo cualquier prenda. La modelo no tiene miedo en innovar con movimientos populares en el mundo de la moda y así se la ha visto por las calles, luciendo outfits muy cómodos y un tanto extravagantes.

Se trata de utilizar un conjunto sastrero, o sea un pantalón y un blazer, por sobre un buzo de algodón con capucha. El estilo no es nada nuevo, es más, Lady Di fue una de las impulsoras y, gracias a su popularidad y grandes beneficios – el de lucir muy elegante y confortable al mismo tiempo – ha vuelto con todo este año.

Hailey Bieber.

Hailey ha adaptado la tendencia y supo seguir distintas versiones con la misma consigna en mente. Desde conjuntos rojos vibrantes, combinados con una cartera negra y anteojos de sol, hasta versiones con pantalones de cuero y tapados invernales, la modelo nunca decepcionó con su outfit.

Este estilo que combina la elegancia de los blazers con la comodidad de los buzos es ideal para el invierno y temperaturas más bajas, ya que las prendas son lo suficientemente abrigadas para resguardarse del frío.

Hailey Bieber reveló su truco para sentirse bien

La esposa de Justin Bieber siempre se encarga de compartir con sus seguidores sus trucos para sentirse bien consigo misma, ya sea física o mentalmente. Recientemente, confesó un hábito que dejó y tiene que ver con el consumo de carne.

“He eliminado por completo la carne (aparte del pescado) de mi alimentación diaria y me he ceñido a más platos vegetarianos o veganos. ¡Nunca me había sentido tan bien! Solo comparto para cualquiera que esté pensando en dejar la carne”, explicó, incentivando a aquellos que quieran cambiar su dieta y pasar a una más enfocada en vegetales.

Sin lugar a duda, Hailey Bieber prioriza su salud ante todo y la comodidad consigo misma. Es por eso que está transicionando a una alimentación más saludable y outfits más relajados para estar más confortables, pero nunca perdiendo el estilo. Es por eso que la tendencia de combinar un blazer con un buzo es ideal para ella, que busca siempre sentirse bien.

