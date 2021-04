Heidi Klum será la nueva integrante de “Sex and the City”

Heidi Klum confirmó a través de sus redes sociales que será la nueva integrante de la serie de televisión “Sex and the City”.

Mediante una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo confirmó que será la nueva Samantha Jones, después de que la actriz Kim Catrall dejara el papel en medio de enfrentamientos con Sarah Jesica Parker.

“Ha sido tan difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente les puedo decir que me voy a unir a la nueva temporada de Sex and the City”, aseguró la top model.

En pocos minutos la publicación se volvió viral y recaudó miles “me gusta”. Además de muchos comentarios de los fans del programa muy emocionados por su aparición en el proyecto.

Con esta noticia se confirma la nueva integrante que se unirá a las aventuras a lado de Carrie, Charlotte y Miranda.

¿Qué pasó entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall?

Aunque a los fans les hubiera encantado que Kim Cattrall repitiera su papel en "Sex and the City", era de esperarse que esto no sucediera.



En 2017, la actriz de 64 años decidió retirarse de su papel de Samantha para una posible tercera película de SATC. En ese momento, le dijo a CNN: “Yo interpretándola, puedo asegurarles que nunca sucederá. Para mí se acabó, se acabó sin arrepentimientos ".





Se rumoreaba que su decisión de no continuar se debía a su enemistad desde hace mucho tiempo con SJP (y supuestamente desigualdad salarial entre las estrellas).



Sin embargo, en un comentario de Instagram después de que Sarah Jessica Parker confirmara el reinicio, la estrella de Hocus Pocus respondió a este chisme. Ella escribió: “No. No me desagrada ella. Nunca dije eso. Nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia, pero siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos..."

La mala relación de Kim Catrall y Sarah Jessica Parker es bien conocida pero se hizo evidente cuando la actriz compartió un emotivo mensaje en acompañamiento para Kim cuando falleció su hermano.



En ese momento, "Samantha" reveló el malestar por este acercamiento y disparó: "Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad, entonces y ahora. Te voy a dejar esto muy claro. No sos mi familia. No sos mi amiga".