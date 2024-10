Helena Otamendi en una producción única junto a su mamá, Gege Neumann

Geraldine Neumann ya vivió sus experiencias dentro del modelaje y ahora acompaña a su hija, Helena Otamendi, a transitar el mismo camino que ella transitó. “Me llena de orgullo que pueda hacer lo que le gusta y que lo disfrute con tanto profesionalismo. Ser modelo ahora es cien por ciento diferente a mi época, ahora me parece alucinante porque siento más compañerismo", le contó Gege a CARAS, tras protagonizar una divina producción de fotos con su heredera.

Gegé contó cómo ve hoy el mundo del modelaje: "Hay más empatía y no hay un concepto de belleza tan hegemónico como antes, sino que está más estandarizado" Y agregó: "También noto mucha más camaradería entre las chicas, como que entendieron que no compiten entre ellas. Las redes sociales ayudaron porque abrieron el juego, antes si no salías en las revistas no te veía nadie”.

La hija de Gegé Neumann habló sobre sus inicios en la moda.

“Empecé hace dos años en una agencia y cada día me gusta más. Mientras voy creciendo voy aprendiendo y me siento más confiada, puedo elegir lo que me gusta y lo que no. Veo que la industria está muy abierta y se respeta mucho a la modelo, por lo que me cuentan parece que agarré una buena época”, se sinceró Helena, quien ya es artista de la discográfica Warner en Argentina.

Helena ya es artista de la productora Warner en Argentina.

Convocadas en un nuevo restó de cocina Nikkei en Palermo, madre e hija confesaron que les encanta juntarse en el cuarto de ‘Gege’ para decidir que ponerse ante distintas situaciones. “Ella es mi referente para todo, me re contra aconseja y me asesora sobre que ponerme cuando tengo que ir a cantar o a un evento social. Como vivimos juntas, siempre voy a su cuarto y charlamos de moda”, detalló Helena, quien también siente mucha admiración por su tía Nicole Neumann.

De sus padres, Gegé Neuman y Jorge Otamendi, dice, también heredó la conciencia de cuidar el medio ambiente y la Naturaleza, y de hecho fue a plantar árboles a Misiones colaborando con su madre, que es embajadora de la fundación Bayka.

La joven modelo y cantante también opinó sobre su tía, Nicole Neumann.

El presente artístico de Helena Otamendi.

Enfocada en el modelaje y en su carrera musical, Helena terminó el secundario el año pasado y este año lo utiliza para pulirse con cursos de guitarra, canto y producción, entre otros. Al poco tiempo de cumplir los 18 sacó su primer tema musical de autoría y producción propia, “Deriva”, después le siguió un cover de una canción de Mercedes Sosa (“Todo Cambia”) y ahora prepara su tercer tema.

La gran noticia del 2024 fue haber firmado con trato con Warner Music Argentina, de la cual es artista exclusiva.“Acabo de empezar con ellos y estoy probando cosas distintas, ingresan do a la industria y aprendiendo un montón”, concluye Helena, feliz.

