Helena Tuñón y Dante Della Paolera son los dos hijos de Sofía Gala; tienen 15 y 9 años, respectivamente. En las últimas horas, una foto de ellos junto con su abuela, Moria Casán, se hizo viral, ya que ella compartió la hermosa visita que ambos le hicieron al teatro. Lo que llamó la atención de todos fue ver tan grandes a los niños, los cuales día a día se parecen más a su madre.

Moría Casán y Sofía Gala

La sorpresa que causaron Helena Tuñón y Dante Della Paolera

Luego de la función de “Brujas”, obra de teatro que realiza Moria Casán, la actriz mostró en sus historias de Instagram una foto con sus nietos. “Mis amados Helena y Dante pasándome a buscar por el camerino del teatro después de Brujas para cenar”, escribió. Además, en otra foto junto a su nieta mayor, Helena Tuñón, recordó: “Comencé Brujas cuando So (Sofía Gala) tenía 3 años, como dirá un tango 'que me van a hablar de amor'".

Moria Casán, Helena Tuñón y Dante Della Paolera

Más tarde, Moria Casán compartió otra imagen con Dante Della Paolera en un restaurante, agradeciendo la presencia de sus nietos luego de la función de “Brujas”: “Gracias por la atención para Dante, Helena, Galo (quién es el asistente personal de la conductora) y yo”.

Moria Casán y Dante Della Paolera

La emoción de Moria por ser abuela

El 10 de octubre de 2008 nació Helena Tuñón, la primera hija de Sofía Gala, que 21 años para ese entonces. En el momento del nacimiento, Moria Casán estaba en una función del teatro. “En medio de la función se puso a llorar un bebé. Fue como si anunciara la llegada de Helena al mundo”, recordó la icónica actriz en una entrevista sobre la llegada de su nieta al mundo.

Sofía Gala y Dante Della Paolera

Además, Moria Casán señaló lo emocionada y feliz que se encontraba con la llegada de su primera nieta, y del encuentro que se daría momentos más tarde cuando, apenas salió del teatro y fue a la clínica donde nació Helena Tuñón para poder conocerla y tenerla por primera vez en brazos.

Días después del nacimiento de la pequeña contó que Sofía Gala estaba "espléndida, dándole la teta y tan normal que parecía venir de depilarse, no de parir". Y señaló: "Madre e hija eran dos reinas, lo juro. Y yo… no podía ni hablar de la emoción. No me salían las palabras". Lo cierto es que tanto la figura de la adolescente como del niño son resguardadas por Sofía y su madre, por ello son pocas las imágenes que comparten en redes sociales, siendo ahora esta ocasión especial que llamó la atención de los seguidores de la diva.

VDV