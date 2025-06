El día que el hermano de la China Suárez tuvo que dar explicaciones a la embajada de Japón por las actitudes de ella

La China Suárez volvió a ser el centro de atención, esta vez por un inesperado episodio que involucró a su hermano y una reconocida entidad diplomática de Japón. Lo que parecía un detalle menor en su historia terminó generando un revuelo en el ámbito internacional, dejando en evidencia la relevancia de sus raíces familiares.

El hermano de la China Suárez tuvo que dar explicaciones al exembajador de Japón

La China Suárez es una de las figuras más mediáticas de Argentina, y su vida personal suele estar en el centro de la atención. Sin embargo, en esta ocasión, el foco no estuvo en ella directamente, sino en su hermano quien tuvo que dar explicaciones a la embajada de Japón por un curioso motivo relacionado con actitudes de la actriz.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle en 2023, la modelo reveló que su reconocido apodo le generó un inesperado conflicto con la embajada. "Mi mamá es japonesa, en realidad la mamá de mi mamá, cuyo apellido es Mitsumori. Incluso, mi hermano está casado con Paula Fukuoka, y él sí está muy vinculado con la cultura japonesa. Por ejemplo, él es publicista y participó en un concurso que lo ganó y pudo viajar para hacer una beca de estudios allá. Bueno, él ya fue seis veces a Japón", reveló.

Pero el problema surgió cuando un diplomático, de aquel entonces, se dirigió a Agustín Suárez, que se encontraba en el país nipón, con una observación particular. Según contó la China Suárez, el diplomático le reclamó a su hermano por esta situación: "El embajador japonés que estaba antes, que era un fenómeno, (…) un día encaró a mi hermano y le dijo "escúcheme, su hermana no puede ser la China, ella tiene sangre Nikei", y él vino y me dijo a mí, entonces yo decidí por lo menos cambiarme el nick de mi Insta".

En la misma línea, la China Suárez luego de cambiar su nombre en redes sociales, entre risas, le exclamó a su hermano que ella también estaba interesada en la cultura japonesa. “Y yo le dije a mi hermano "bueno, che, yo también quisiera hacer unos de esos viajes que haces vos a Japón, pará...", continuó.

Por su parte, la modelo explicó cómo Nacho Viale originó su apodo y cómo terminó generando este inesperado "conflicto diplomático". "Fue un exnovio. No sé, empezó a decirme 'chinita de acá', 'chinita de allá', 'chinita una cosa', 'chinita la otra' y fue quedando. Y del 'chinita' pasó a ser 'China'. Quién hubiera dicho que eso me generaría hasta un problema con la embajada", concluyó.

El hermano de la China Suárez tuvo que dar explicaciones a la embajada de Japón por una situación inesperada que, aunque anecdótica, puso en evidencia el impacto de los nombres y las identidades culturales en distintos ámbitos. Lo que comenzó como un simple apodo terminó generando un diálogo diplomático que trascendió lo personal.

