Gracias al éxito de la serie de Luis Miguel la vida Sergio Gallego Basteri, el hermano menor del cantante, generó curiosidad.

El más chico de la familia tuvo un papel preponderante en la ficción de Netflix donde se reveló cómo Luis Miguel cuidó de él y lo dejó en manos de un tutor mientra su éxito seguía en aumento.

Con el correr de los años, Sergio decidió mantener el bajo perfil y, aunque quiso dedicarse a la música, poco se sabe de él.

Sin embargo, días atrás, medios mexicano lo descubrieron en el aeropuerto de Guadalajara. En el programa Despierta América mostraron al hermano menor de Luis Miguel junto a El Doc, Octavio Foncerrada, quien lo acompañó desde el fallecimiento de su padre, Luisito Rey.

Las declaraciones del hermano de Luis Miguel a la prensa

Dueño de un bajo perfil, Sergio intentó eludir a las cámaras del programa y fue "El Doc" quien habló con los paparazzis.

"Por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales”, dijo su compañero mientras que Sergio enfatizó: "No, mira, yo no soy personaje público, ¿sí? Y les pido que simplemente me dejen en paz”.

A pesar de que poco se sabe de su historia, Sergio también quiso dedicarse a la música pero, además, estudió en Boston, lo que lo llevó a tener un buen nivel de inglés.

Tal como trascendió, el hermano menor de Luis Miguel Hizo estudió en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara, pero no pudo terminar porque tenía que trabajar ya que se negaba a recibir dinero de su hermano.