Luis Miguel se encuentra en una gran polémica desatada por su expareja. Todo comenzó cuando Aracely Arámbula rompió su silencio y lanzó acusaciones graves contra el intérprete mexicano por su ausencia a la hora de criar a sus hijos.

Arámbula dejó en claro que Luis Miguel no solo es un padre poco presente, sino que tampoco cumple con la manutención de sus hijos, es decir, que no paga la cuota alimentaria. Para empeorar las cosas, hace unas horas, Luis Ventura reveló lo mismo en el programa de Karina Mazzocco, sorprendiendo a todos.

El Sol de México con una de sus hijas

Aracely reveló: "Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta".

"Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’", añadió.

¿Qué fue lo que dijo contra Luis Miguel?

La modelo continuó con su relato arremetiendo contra El Sol de México diciendo: "Pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos. Lo platicamos mucho. Ellos sabían que venía a la alfombra de Vaselina y me dijeron ‘mamá, ten mucho cuidado porque te van a estar preguntando cosas’, pero lo hemos estando platicando y digo ‘¿puedo decir esto?’, ‘sí claro’, ‘¿ustedes quieren ir a ver a su papá? No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario".

"Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho", acabó.

Luis Miguel y su exmujer, Aracely Arámbula, claramente llevan una relación más que rota. Además, según la propia mujer, los hechos que no hizo Luismi en el pasado, no se podrán arreglar en el futuro, por lo que se sobreentiende que continuará la polémica por un tiempo más.

SDM