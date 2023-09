Luis Miguel brindó 10 shows en Argentina y Cristian Castro no se quiso perder el espectáculo de su examigo y colega. Sin embargo, nada salió como esperaba, ya que el intérprete de "La Incondicional" ni siquiera atinó a saludarlo luego de hacer contacto visual con él.

En diálogo con Mer Cordero, Cristian Castro se sinceró y expresó: "Fui a verlo, pensé que quizás lo saludaba en el camarín, pero no. Pensé que estando en el público me saludaría, me miró en un par de ocasiones, pero lo sentí muy concentrado en su show".

"Creo que está pasando por un momento de mucha concentración, de mucho trabajo, quizás de estrés. Es un muchacho que ha dado muchísimo a nuestro género romántico y merece que le tengamos paciencia, tiene su personalidad que es serio", agregó Cristian Castro sobre el análisis que hizo luego del show de Luis Miguel en el que esperaba encontrarse con él o saludarlo y eso no sucedió.

Cristian Castro asegura que fue muy amigo de Luis Miguel

"Antes fuimos más amigos, salíamos a andar juntos en la moto de agua inclusive y él estaba más tranquilo. Ahora lo veo un poquito más serio, más cerrado, pero pase lo que pase yo voy a seguir admirándolo y respetándolo", sentenció Cristian Castro marcando lo diferente que ve ahora a Luis Miguel, comparándolo con el que fue su amigo años atrás.

Con respecto a la constante polémica sobre la supuesta competencia entre ellos, Cristian Castro aseguró: "Me parece que no tiene sensatez esto de competir con Luis Miguel porque los logros de él son demasiado altos y es una persona muchísimo más comprometida que yo".

Para terminar, Cristian Castro reveló qué esperaba de Luis Miguel esa noche que fue a verlo cantar en vivo: "Lo disfruté mucho, luego me tuve que ir porque terminaba. Me fui con muchos deseos de una sonrisa, de una mano que me saludara, pero no, está bien. Ningún problema, vamos a seguir así hasta el final, admirándolo".