La leyenda de Luis Miguel continúa generando revuelo y controversia, y esta vez el foco está en su presencia en los escenarios. En los últimos días trascendió con fuerza la duda de que no sería él quien está haciendo las presentaciones en el Movistar Arena, de hecho, se llegó a decir que llegó a la Argentina con dos o tres dobles.

Ahora, en medio de esta controversia a la que varios famosos se han sumado a opinar, uno de los dobles de Luis Miguel confesó públicamente que tuvo el honor de reemplazar al icónico Sol de México en uno de sus recitales.

El doble de Luis Miguel, con una honestidad que pocos esperaban, confirmó que en efecto asumió el papel del cantante en un concierto. "Totalmente", admitió en diálogo con Mariana Fabbiani.

Pero la confesión no terminó ahí. El doble también arrojó luz sobre los complicados motivos detrás de su actuación en lugar del verdadero Luis Miguel. "Los motivos fueron complicados, es un ambiente muy ermitaño", reveló.

"Me pusieron 3 Mercedes Benz, 18 seguridad, para simular que iba a comer y me paseaba por el país", confesó, sobre el momento en que tuvo que aparecer en publico por pedido del cantante.

Luis Ventura reveló cómo hizo Luis Miguel para que sus dobles entren a la Argentina

En este contexto, en su programa Secretos Verdaderos de América TV, Luis Ventura reveló que Luis Miguel vino con dos dobles extranjeros al país y que además, cuenta con uno más que es argentino. Asimismo, detalló cómo hace el equipo de trabajo del cantante para que estos se encuentren en la Argentina sin ser descubiertos.

"Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura", aseguró el periodista.

