Qué es de la vida de Sergio, el hermano de Luis Miguel: tragedia familiar y pelea a muerte

Si bien Luís Miguel es una encumbrada estrella de la música popular latinoamericana, poco se sabe sobre su hermano menor, Sergio Basteri, a excepción de los datos que pueden saberse al ver la biopic de “El Sol de México” en Netflix. Hoy, Basteri tiene 38 años, eligió hace poco tiempo a llevar el apellido del padre y prefiere vivir lejos de los flashes. El joven tuvo un paso por la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara y luego probó suerte como chef. Hoy vive en España, trabaja en una tienda departamental, y tiene un hijo. Si bien ya no tiene ningún tipo de relación con Luis Miguel, sí está en contacto con Alejandro, su otro hermano, con quien se lo ve en una foto publicada en Instagram poco tiempo atrás.

Apenas cumplió la mayoría de edad, Basteri se mudó a Guadalajara, donde comenzó un proyecto artístico ligado a la música electrónica al que llamó Decathlon. Su primer sencillo, “Car Crash”, se subió a YouTube en 2008 y dio que hablar en México, pero poco después desapareció misteriosamente de la plataforma.

Luis Miguel, el hermano famoso de Sergio, se mantiene distanciado con él desde hace años.

Pero la relación difícil de Basterri con su hermano se remonta mucho antes. Tras la muerte de su padre, Luisito Rey, Luís Miguel enfrentó a su abuela para tener la custodia de Sergio, quien por aquel entonces tenía solo 8 años de edad. El cantante, quien finalmente gana la custodia, no quería que su hermanito sufriera las mismas presiones que debió sufrir él, ya que su abuela y su tío también pensaban en convertirlo en cantante. En ese momento, el intérprete de “Cuando calienta el sol” se encontraba en pleno auge de su carrera, y se ve obligado a dejar a su hermano al cuidado de un médico de la familia, Mario Octavio Foncerrada, que lo cría como si fuera su hijo con el apoyo económico de Luis Miguel. Cabe recordar que la madre de ambos, Marcela Basteri, se encuentra desaparecida desde 1998.

Foncerrada se lleva a Sergio a vivir a Estados Unidos, y el joven reside ahí durante diez años. “Todas las vacaciones eran la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara con mis hermanas, que tenían hijos de la edad de él. Era parte de mi familia, un nieto más”, reveló Foncerrada en una entrevista. Pero el joven creció, y su primera idea fue estudiar para ser antropólogo, sin embargo, según contó Foncerrada, Luis Miguel se opuso, “porque los antropólogos no tenían futuro”. El plan de Luis Miguel era que su hermano estudiara leyes, y así pudiera trabajar con Foncerrada. Sergio al principio acepta, y decide aplicar para estudiar derecho en la Universidad de Harvard y el Boston College, pero su hermano deseaba que se formara en Inglaterra, y hasta afirmó que quería comprarle una casa en el país británico.

Luís Miguel junto a su madre, Marcela y su hermano Alejandro.

Sergio se rehúsa, y la relación entre los hermanos comienza a estar muy mal. Además, la relación que Luis Miguel tenía en ese momento con Mariah Carey también habría sido un obstáculo entre ambos, ya que Sergio y ella no se llevaban bien. El conflicto llegó hasta tal punto que Luis Miguel dejó de pasarle dinero a su hermano, argumentando que ya no tenía responsabilidad de mantenerlo y educarlo. Desde entonces, se han distanciado de manera, aparentemente, definitiva.

Qué pasó con la mamá de Luis Miguel

La desaparición de Marcela Basteri se ha convertido en uno de los misterios más grandes de Latinoamérica. Hace poco tiempo se encontraron restos que podrían pertenecer a la madre de Luís, Sergio y Alejandro, pero aún no se sabe si se confirmó que fehacientemente pertenecen a ella.

De acuerdo a la serie, Marcela y su hijo se habrían visto por última vez durante el concierto que el cantante realizó en Argentina, en el Luna Park. Sin embargo, Jaime Vas, manager de Luis Miguel, contó una versión muy diferente. Según él, Marcela Basteri y su hijo se vieron por última vez en 1986, en Madrid, cuando el artista tenía tan solo 15 años. Ese año Vas se encontraba gestionando la aparición del ‘Sol’ en un programa de la televisión chilena, aunque Luisito Rey, padre del joven, puso un montón de excusas para que esto no se concretara e incluso pidió que Marcela pudiera viajar a reencontrarse con su hijo.

“(Luis) me dice que Luis Miguel no había visto a su madre desde hacía varios meses. Yo no tenía idea de la historia en ese momento. Ni yo, ni nadie. Pero él me insistía..., y además me pidió que pusiéramos los pasajes, porque ella vivía en Italia”, señaló sobre lo que sucedió en 1986.

Según trascendió, Luisito Rey le pidió más extravagancias para concretar el viaje de Luis Miguel al territorio chileno. “Desde Chile solo se pagaron dos vuelos desde Milán a Madrid: el de Marcela y el de Sergio”, dijo Vas, dejando entrever que efectivamente existió el encuentro de Marcela Basteri con su hijo.

Luís Miguel junto a su madre.

Marcela Basteri y Luis Miguel habían quedado en un restaurante del segundo piso del aeropuerto para charlar. Antes del encuentro, Vas narró que fue a Madrid a buscar a Luis Rey y a ‘Micky’ para tomarse un café y luego ya subieron a reunirse con Marcela.

El encuentro finalmente se dio, pero Vas indicó notar algo raro, tenso en el aire. "Cuando llegó Marcela, una señora rubia, guapísima, Luis Miguel corrió hacia ella y la abrazó", relata quien fue manager del Luismi. “Por primera vez me pregunté qué onda, qué pasaba acá..., no era normal, estaban como pegados por un chicle”, recordó.

Jaime Vas dijo que el encuentro duró tan sólo unos minutos. Marcela Basteri abrazó a su hijo y le dio besos en las mejillas, con los ojos llenos de lágrimas. Por su parte, el cantante se encontraba muy feliz y sonreía mucho. Luego Luis Miguel le pidió a su padre que le deje hablar en privado con su madre, cosa que finalmente Luisito Rey terminó aceptando. Según Vas indicó que esa conversación duró alrededor de una hora y cuarto.

“Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. ‘No seáis tan insensible’, me repetía”, contó. A las 22:00 madre e hijo se despidieron, ambos llorando.

“Me impresionaron… el niño se fue muy triste. Lo estaba esperando su secretario y un guardaespaldas. Se despidió y yo llamé a Ernesto para avisarle. ¿Luis Rey y Marcela Basteri? No supe para dónde se fueron”, dijo Vas.

El productor y manager recordó en la misma entrevista que tres años más tarde se encontró con Luis Miguel en París. Cuando el cantante lo reconoció, se acercó y lo abrazó: “Me preguntó cómo había estado. Fue todo muy bonito. Al rato, cuando estábamos hablando, me dijo: ‘Tú estuviste conmigo la última vez que yo vi a mi madre’”, contó Jaime Vas.